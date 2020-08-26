Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Akşam yemeğinde misafirlerimizle, sanatçılarımız, öğrencilerimizle bir araya geldik. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, hem Malazgirt Zaferi'ne, hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de gençlerimize emanet edeceğimiz bir eser olarak ortaya çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün de Malazgirt Milli Parklar miting alanında sizlerle birlikteyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Parkımızın bitişiğindeki 120 bin dönüm alana traktörle, Sultan Alparslan'ın 442 metreye 275 metre çapında büyük bir silüetini kazıdı.

Geleceğe bıraktığımız her eseri bu topraklara vurduğumuz kutlu birer mühür olarak görüyoruz. Bu tip programları Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde her fırsatta tekrarlayacağız. Bu coğrafya bizim için kutlu bir coğrafyadır. Ecdadımızın izinden gidiyoruz. Malazgirt Zaferi kendi kendine ortaya çıkmış değildir. Gerisinde azim, hazırlık ve kararlılık vardır.

Ecdadımız bu toprakları bize gece-gündüz mücadele ederek gerekirse kanını, canını vererek vatan olarak bırakmıştır.

Günlerden Cuma'ydı. O gün tüm İslam diyarlarında Müslümanların zaferi için dua ediliyordu. Kefen niyetine beyaz bir elbise giyen Sultan Alparslan, hücumu başlattı. Kısa sürede Bizans ordusu bozguna uğratıldı. Gün batarken, Türk ordusu Malazgirt'te büyük bir zafer başlatmıştı. Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden bu büyük zaferin ardından, şehir şehir, köy köy Anadolu'nun fethi gerçekleşti. Malazgirt Ovası'ndan başlayıp, yani buradan başlayıp, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerleyen ecdadımız, fethettiği bu toprakları vatan edindi. Çünkü bizim medeniyetimizde fethetmek, işgal etmek değildir.

Bizans'ın zulmü bu fetihle sona ermiştir. Ecdadımız hiçbir dönemde fethettiği yerlere emperyalist bir anlayışla yaklaşmamıştır.

Tüm milletlere, Ermeni ve Süryanilere karşı acımasız bir asimilasyon politikası uygulayan Bizans zulmü bu fetih ile sona ermiştir.

Her zaman dediğimiz gibi asıl olan gönülleri kazanmaktır. Biz de ecdadımızın izinden giderek ülkemizi ve ayak bastığımız her yeri imar ederek, adaleti tesis ederek, hak ve hukuku hakim kılarak, gelecek nesillere emanet etmenin gayreti içindeyiz. Bizler milletçe kenetlendiğimiz dönemlerde büyük zaferler kazandık. 1071'de yaşananlara baktığınızda yine bu kaidenin bir tezahürünü görüyoruz.

(Yunanistan'a sert tepki)

Tarihin hiçbir döneminde zalime boyun eğmedik ve milletimize boyunduruk vuramadılar. Bizans'ın mirası Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte Osmanlı'ya geçmiştir. Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak, haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları, tarihten ibret alamadıklarının işaretidir.

Korkunun ecele faydası yok. Türkiye, Akdeniz'de de Ege Denizi'nde de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Daha 1 asır önce Anadolu'yu perişan halde terketmek zorunda kalanların Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşmaları, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.

Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini öderiz. Karşımıza çıkmak isteyen varsa buyursun gelsin. Doğu Akdeniz'de askeri olarak gerekeni yapmaya hazırız Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım.

Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma niyetindekiler aradıkları fırsatları bulamayacaklar.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Türkiye'nin aradığı morali ve kaynağı sağlamıştır. Yeni müjdelerle bu başarıyı ileriye taşıyacağı

Tarihin hiçbir döneminde zalime boyun eğmedik ve milletimize boyunduruk vuramadılar. Bizans'ın mirası Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte Osmanlı'ya geçmiştir. Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak, haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları, tarihten ibret alamadıklarının işaretidir.

Korkunun ecele faydası yok. Türkiye, Akdeniz'de de Ege Denizi'nde de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Daha 1 asır önce Anadolu'yu perişan halde terketmek zorunda kalanların Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşmaları, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.

Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini öderiz. Karşımıza çıkmak isteyen varsa buyursun gelsin. Doğu Akdeniz'de askeri olarak gerekeni yapmaya hazırız Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım.

Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma niyetindekiler aradıkları fırsatları bulamayacaklar.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Türkiye'nin aradığı morali ve kaynağı sağlamıştır. Yeni müjdelerle bu başarıyı ileriye taşıyacağız.