Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız:

"Bir keresinde kendisine de söyledim; 'bu işlerde daha yenisin’ dedim; 'Cezayir’de Ruanda'da, Afrika'da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz.' Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki… Siz kimi aldatıyorsunuz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: BİZ SİZE BÜYÜK GELİRİZ, BİZİ YİYEMEZSİNİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi.Paylaştığı videoda Erdoğan'ın "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer alıyor.