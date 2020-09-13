Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye demokrasi tarihinde "kara leke" olarak geçen 12 Eylül darbesinin 40. yılında Adalet Bakanlığınca Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda “Vesayetten Demokrasiye Millî İrade Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türkiye'de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, özellike vesayetin hiçbir oyunu meşru, millî, masum ve onurlu değildir. Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz” dedi. “Türkiye'yi 12 Eylül darbesine hazırlayan karanlık odak, hiç şüphesiz darbe sonrasının planlamasını da yapmıştır. Darbe haberi, Washington'a ulaştığında birilerinin ‘Bizim çocuklar başardı’ demesi 12 Eylül'ün gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyor. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekânlarda ‘Bizim çocuklar yine başardı’ demek için bekliyordu" diyen Erdoğan “Askerî rejimin bu ülkenin millî ve yerli bütün unsurlarının birikimlerini yok etme gayretinin; FETÖ'nün önünü açmak için olduğunu bugün daha iyi görebiliyoruz. Yine o gece görülmüştür ki, millet kıyama kalktığı zaman darbecilerin silahı da topu da medyası da uluslararası destekleri de hiçbir işe yaramıyor” şeklinde konuştu. Erdoğan şunları söyledi: Son dönemde sıkça gündeme getirilen pek çok sancılı meselenin kökünde, yine 12 Eylül'de tohumları atılan sosyal çarpıklıklar ve sapkınlıklar vardır. Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, yeniden darbe ve vesayet kısır döngüsüne hapsetmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

MACRON, DAHA ÇOK SIKINTIN OLACAK

Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili de konuşan Erdoğan “İsim olarak anmak istemiyorum; çünkü o, şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, ‘Türk milletiyle değil ama bizim Erdoğan'la sıkıntımız var.’ Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Senin tarih bilgin de yok, sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Ne Türkiye ne milletimle, uğraşma!” ifadelerini kullandı.

BİR MİLYON CEZAYİRLİYİ SİZ ÖLDÜRDÜNÜZ

Akşam da partisinin “100 bin yeni üye” programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron’a şu sözlerle mesaj vermeyi sürdürdü: Macron senin zaten süren az kaldı. Gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde, bak tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren demiştim ve Türkiye'ye tarih dersi verme. Biz sizi Cezayir'den tanırız. Bir milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz, 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Biz sizi Libya'dan tanırız. Yüz binlerce Libyalıyı siz öldürdünüz.

Erdoğan, Sakarya Zaferi’nin yıl dönümü mesajında da, "Tarihi büyük zaferlerle dolu milletimiz, Milli Mücadeledeki ruh ve kararlılıkla hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini, hak ve menfaatlerini her yerde ve her şartta koruyacağını dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm dünyaya gösterecektir" ifadelerini kullandı.