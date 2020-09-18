Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Yunan gazetesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili) alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık.

Son defa federasyonu müzakere ediyoruz dedik. 11 gün müzakere ettik. O günün kapanışında burada artık bir çözüme ulaşmamız lazım. Bir daha müzakere etmeyeceğiz dedik.

5 artı 1 gayrı resmi toplantıyı oturup konuşmamıza gerek kalmazdı.

Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın hiçbir anlamı yoktur.

Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebi nedir? Bizim sondajlarımız. Ama neden? Rum tarafının hakça paylaşım için hiçbir zaman olumlu adım atmamasıdır.

Bizim başında beri tutumumuz nettir. Kıbrıs Türk halkının tüm kardeşlerimiz TÜrkiye'nin bu konudaki pozisyonunu bilmelidir.