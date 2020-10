Türkiye Gazetesi

ATTAR: ÇOK GURURLANDIK

Görüşme sonrası konuşan TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar "Sayın Cumhurbaşkanı’nın nazik daveti ve kabulleri bizi çok gururlandırdı. Türkiye’nin kararlılığının ve güçlü dayanışma duygularının Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha teyit edildiğini gördük. Bu davet cephede işgal güçlerine karşı muazzam gayret ve ruhla çarpışan Azerbaycan Ordusu'na verilen manevi desteğin yeniden tezahürü oldu. Türkiye’nin hemen her şehrinde kamu binaları, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, sanat cemiyetleri gibi pek çok kurum ve kuruluşun kalbi Azerbaycan’la atıyor. Buna mukabil Azerbaycan’da da evler, iş yerleri, sokakların Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. Yüksek bir millî ruh seviyesinin muhafazası için her platformda gayret edeceğimizi “Kafkas İslam Ordusu” ve “Kardaş Kömeği” anlayışını 21. yüzyıla yakışır araç ve yöntemlerle sürdüreceğimizi belirttik" diye konuştu.



NURİYEVA: DAYANIŞMAYI KONUŞTUK

Gazeteci Sevil Nuriyeva da şunları söyledi: "Görüşmede, Sayın Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev'in birlikte sergilemiş oldukları dayanışma üzerinde durduk. Sayın Cumhurbaşkanı tarihe not olacak anekdotlar paylaştı. Böyle kritik bir süreçte Türkiye Azerbaycan medya platformunun ortak faaliyetine dair alınan isabetli kararla birlikte Azerbaycan'ın hak davasına karşı Batı dünyasında uygulanan basın ambargosunun Türkiye sayesinde ortadan kalktığı hakikatini ifade ettik"

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.