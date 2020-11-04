Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Hazırlanacak yazılım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemle ilgili üyelerin fikirlerine başvurabilecek. Bu sistem ile dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmelere ilişkin üyelerin nabzını tutacak olan AK Parti, ayrıca bir ilke de imza atılacak.

ÜYELERİMİZ AKTİF OLSUN

Partiye olan üyeliğin çok kıymetli ve önemli olduğuna vurgu yapan AK Parti kurmayları “Hangi partiye gönül vermiş olursa olsun bütün seçmenlerimizin gönül verdikleri partilerde üye olarak yer almasını kıymetli buluyoruz. Üye olanları da siyaset yapma sürecinin bir parçası hâline getirmek için çok gayret gösteriyoruz. Bu dönemde Cumhurbaşkanı’mızın böyle bir arzusu var” dedi. Kurmaylar, şunları kaydetti: Şimdi bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Üyeler ile Cumhurbaşkanı’mızın direkt temas kuracağı bir yazılım üzerinde duruyoruz. Zaman zaman kendisi dünya ve Türkiye meseleleri konusunda üyelerimizin de fikirlerini işin içine dâhil edeceği bir yeni format üzerinde çalışıyoruz. İstiyoruz ki; her bir üyemiz, her bir seçmenimiz siyasi kararların alınmasında aktif katılımcı olsun. Dolayısıyla seçimden seçime sadece sandığa giderek kanaatlerini değil, işin içinde var olarak hissiyatlarını bize aktarsınlar.

BÜYÜKŞEHİRLER OCAKTA

Öte yandan, kongrelerine tüm hızıyla devam AK Parti’de son 2 yılda olağanüstü bir yenilenmenin yaşandığını belirten kaynaklar “Şu anda yüzde 65 oranında yeni isimler kadroya katıldı. Türkiye geneli ilçe kongrelerinin büyük bir bölümü tamamlandı. İstanbul’da ilçe ko-ngrelerine başlanacak. Ankara, İstanbul ve İzmir il kongreleri ocak ayında yapılacak. Aralık ayı itibarıyla büyük oranda il kongrelerinin bitirilmesi hedefleniyor” bilgisini paylaştı.