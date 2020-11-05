Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Antalya'da düzenlenecek Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Tahiri ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic'le bir araya geldi.

Tahiri'yle görüşmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "İkili ve bölgesel konuları ele aldık. Kardeş Kosova halkının hissiyatını paylaşıyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Kardeş Kosova'ya desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda ise yeni görevi dolayısıyla Selakovic'i bir kere daha tebrik ettiğini belirterek, "3.Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı hazırlıklarını ele aldık. Ekonomi, ulaştırma ve eğitim alanlarında iş birliğimizi artıracağız." ifadesine yer verdi.