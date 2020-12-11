Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taciz, tecavüz, terör desteği, yolsuzluk, orduya iftira, hakaret... CHP'de akıl almaz olayların ardı arkası kesilmiyor. Son bir ayda parti içinde peş peşe skandallar patladı. CHP lideri ve parti temsilcileri, rezillikleri kapatmak için 'yalan nöbeti'ne girdi.

İşte CHP'nin 30 günlük skandal karnesi:

PARTİNİN TACİZLERİ KİTAP OLDU

İstanbul'da CHP'nin Maltepe, Avcılar, Ümraniye, Sultangazi, Şişli ve Esenler ilçe örgüt yöneticilerinin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı. CHP Maltepe İlçe Başkan yardımcısı tecavüz suçlamasıyla tutuklandı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üstüne gitmek yerine olayı örtbas etmeye çalıştığı belirlendi. Yazar Nazlı Eray, milletvekili aday adayı olduğu dönemde CHP Genel Merkezi’nde bir parti yöneticisinin oy verme karşılığında kendisini taciz etmek istediğini kitapla ifşa etti.

PARKTA PKK SEMBOLLERİ

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi bakım ve onarım yaptığı çocuk parkında terör örgütü PKK ve YPG'nin sembollerini andıran görseller kullandı. Başkan yardımcısı ile park ve bahçeler müdürü görevden uzaklaştırıldı.

PKK PROPAGANDASI YAPTILAR

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 19 kişi, gözaltına alındı. Cihan Yavuz'un, PKK/KCK propagandası yaptığı, insanları örgütlediği, operasyonlarda etkisiz hâle getirilen teröristlerle ilgili başsağlığı mesajı yayınlayarak cenaze süreçlerini takip ettiği tespit edildi. Yavuz tutuklandı.

MENEMEN'İ YEMİŞLER

İzmir'de CHP'li Menemen Belediyesi'nde büyük bir yolsuzluk skandalı patladı. Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasıyla neticelenen olayda 50 milyon liraya yakın vurgun yapıldığı iddia edildi. Vurgunla ilgili aralarında İYİ Partililerin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.

TEDİK'İN ADINI PARKA VERDİLER

Antalya'nın CHP'li Konyaaltı Belediye Meclisi, Ankara Tren Garı'ndaki patlamada ölen terör sempatizanı Emek Partili Korkmaz Tedik'in adını parka verdi.

ŞEF UYUŞTURUCU TAŞIMIŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Belko Ankara Kömür ve İhtiyaç Maddeleri şirketinde şef olarak R.K. uyuşturucu taşırken yakalandı. Ankara Belediyesi R.K'nin işine son verildiğini açıkladı. R.K'nın Yavaş döneminde işe alındığı belirtildi.

HAYALÎ SÖYLEŞİYLE VURGUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanı olduğu dönemde, 26 yazarın adı kullanılarak 1 milyon liraya yakın hayali söylesi parası götürüldüğü ortaya çıktı.

TSK'YA 'SATILMIŞ' DEDİLER

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türk milletinin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri için 'satılmış ordu' diyerek iftira attı.

ÖĞRETMENLERİ AYIRDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İktidarın peşinden giden öğretmen varsa, ben ona öğretmen demem" diyerek öğretmenlere hakaret etti.

'AŞI YAPTILAR' YALANI

CHP'li vekil Murat Emir, Çin ile sözleşmesi yapılan Covid-19 aşısının Türkiye'ye geldiğini hatta 10 gündür el altından AK Partili siyasetçilere ve yakınlarına bu aşının yapıldığı iddiasını ortaya attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Bakanlık olarak izin verdiğimiz herhangi bir aşı söz konusu değil” dedi.

Zor durumda kalan CHP'liler "İmamoğlu'na suikast yapılacak" kurmacasıyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "teleforum dinleniyor" yalanıyla, "AK Partililere aşı yapılıyor" iftirasıyla gündemi değiştirmeye çalıştı.

AK PARTİLİ MEHMET MUŞ, CHP VURGUNUNU…

TBMM'DE MANŞETİMİZLE ANLATTI

CHP’deki skandallar TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş CHP’nin yolsuzluklarını 26 Kasım 2020 tarihli 'Menemeni yemişler' manşetimizi de göstererek , tek tek anlattı. Muş "Türk Ordusuna 'satılmış' diyen bir anlayış, bize demokrasi dersi veremez" dedi.