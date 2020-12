Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Bütçe görüşmeleri sırasında kamuoyu oluşturmak için gündemi çarpıtan, teröre arka çıkan muhalefetin yalanları tek tek delilleriyle çürütüldü. Önceki gün muhalefet cephesinden gelen sataşmalara sert cevaplar veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları sosyal medyada da vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Bakan Soylu konuşması sırasında HDP’li vekillere dönerek, Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını belirterek "Ohhh! Paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh. Not alın not, not" dedi. Bu sözlerin ardından Twitter üzerinden ‘ooooh’ etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Terörden arındırılan bölgeleri âdeta ihya ettiklerini belirten Soylu, uzaklığın simgesi Hakkâri'nin bugün festivaller şehri olduğunu ifade ederek, Çukurca'da foto safari gerçekleştirildiğini, rafting yarışmaları yapıldığını hatırlattı.

Bakan Soylu şunları kaydetti:

Teröriste ‘terörist’ diyoruz, destekçisine de ‘terörist’ diyoruz; ihbarcısına, iş birlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına ‘terörist’ diyoruz; İmralı'daki devrik teröristbaşına ‘terörist’ diyoruz. Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Duran Kalkan'a da ‘terörist’ diyoruz.

Sabahtan beri, Kandil'de elinize yazılıp verilmiş metinleri dinliyorum. PKK'nın haber ajansından, çocuk kandırır gibi yaptırdığınız düzmece haberler bize sökmez. Bizi Yunanistan'a şikâyet etmesi, bizi Avrupa'ya şikâyet etmesi bize sökmez. Nereden zuhur ettiği belli olmayan dünün acizlerinin, yeni partilerinin karşı mahalleye yaranmak için yaptıkları açıklamalar yargıya 'sopa' diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmaları bize sökmez. Onlardan PKK'ya ne deva olur ne de gelecek olur.

Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Bunlar emekçi, hiç utanmıyorsunuz değil mi? İşçi bunlar, işçi. Alın teriyle para kazanmak isteyenler. PKK'nın kölesi olmuşsunuz.

Türkiye içindeki terörist sayısı 320'ye düştü. Örgüte katılım 2014 yılında 5 bin 558 iken bugün 52'ye indi. Merak etmeyin, bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız, onlara sürprizimiz var, onlara ecel teri döktüreceğiz, onları üşütmeyeceğiz.

VARANK: SİHA’DAN NİYE RAHATSIZSINIZ

Geçtiğimiz günlerde yine bütçe görüşmelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bazı muhalefet partisi vekilleri arasında da sert tartışmalar yaşanmıştı. Savunma sanayisinin gözde üyeleri SİHA ve İHA’larla ilgili tartışmada Bakan Varank “Ben şimdi soruyorum: Çıkıp 'Almanya niye tank üretiyor? Amerika niye SİHA üretiyor?' diye soruyor musunuz? Hayır, sormuyorsunuz ama mevzubahis Türk SİHA’ları olunca aniden antiemperyalist kesiliyorsunuz, sosyalistliğiniz aklınıza geliyor. Şimdi ben sizlere soruyorum: Dağlık Karabağ’daki otuz yıllık işgale son verdiği için mi SİHA’lardan rahatsızsınız? Sınırımızda kurulmak istenen terör koridorundaki teröristlere bomba yağdırdığı için mi SİHA’lardan rahatsızsınız?” ifadelerini kullanmıştı.

CHP'NİN İDDİALARINI FATURASIYLA ÇÜRÜTTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP’li Murat Emir’in uzun zamandır gündeme getirdiği koronavirüs test kitlerine ödenen para ile ilgili iddialarını belgeleriyle çürüttü. Emir’in “Yerli Covid-19 test kitlerinin Bakanlığa dört ay arayla, 6 kat fiyat farkıyla satıldığı iddiası var. 9 liralık kitin 9 dolara, o dönemki kurla yaklaşık 60 liradan alındığını duyuyoruz” şeklindeki iddiasını yalanlayan Koca “Biz bir kite 8,75 dolar vererek yurt dışından almaya başlamıştık, erken dönemde bu kiti yerlileştirmiş olduk ve bu kiti yerlileştirdiğimizde fiyatı 9,8 liraya düştü” diye konuştu. Koca, muhalefet milletvekillerinin “Biz bu kiti gündeme getirdikten sonra siz geriye dönük işlem yaptınız” şeklindeki iddialarının da gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Elindeki faturaları gösteren Koca, iddiaların fatura kesimlerinden çok daha sonra gündeme geldiğini vurguladı.

Meclis Genel Kurulunda yalanlarını Emir’in yüzüne vuran Koca açıklamalarını yaparken “Yalnız kaçmayın. Bekleyin. Gözlerini ve yüzünü görmek istiyorum” diye seslendi.

"HENDEKTEN ÖTEYE GEÇEMEYENLER BİZE ŞEHİRCİLİKTEN SÖZ ETMESİN!"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM’de kendisine tepki gösteren HDP’lilere, terör örgütünün kazdıkları hendekleri, sivil halka ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını hatırlattı. HDP’li vekillerin konuşmasını ibretle izlediğini kaydeden Bakan Kurum “HDP vekili kendince bize çevrecilik, şehircilik dersi veriyor. Biz sizin çevreciliğinizi Diyarbakır sokaklarında, dünya mirası Sur’un sokaklarında gördük, Şırnak’ta, Mardin’de yakıp yıktığınız tarihî eserlerde, bu milletin bağımsızlığının simgesi camilerimizin harap hâllerinde gördük” dedi. Eski Sur ile yeni Sur’un fotoğraflarını gösteren Kurum “Ardınızda, gözü yaşlı on binlerce insan bıraktınız. Ardınızda, harabeler içerisinde şehirler bıraktınız. Bize çevreciliği de şehirciliği de öğretemezsiniz” diye konuştu.