Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılayarak, ziyaretten ötürü teşekkür etti. Yılın ilk Erdoğan-Bahçeli görüşmesi, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Sık sık telefonla görüşen her iki lider, son olarak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Kültür ve Sanat Ödülleri programı öncesinde bir araya gelmişti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, Doğu Akdeniz, Libya, AB ile yeni dönem, hukuk ve ekonomi alanındaki yapılacak reformlar ve Meclis gündemine önümüzdeki dönemde getirilmesi planlanan yasalar değerlendirildi.

BAHÇELİ'YE BİLGİ VERİLDİ

Edinilen bilgilere göre, görüşmede öncelikli olarak, hukuk ve ekonomi alanında yapılması planlanan düzenlemeler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının reformlar konusunda bugüne kadar geldiği noktaya ilişkin Bahçeli’ye bilgi verdiği belirtildi.

D. AKDENİZ’E TAM DESTEK

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği Doğu Akdeniz ile ilgili uluslararası konferansın yapılması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapıldı. Bahçeli’nin ise, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını koruması konusunda hükûmete olan desteğin sürdürüleceğini ilettiği aktarıldı.

AB İLE YENİ DÖNEM VE LİBYA

Görüşmede gündeme gelen bir diğer konu, AB ile yeni dönem oldu. Önümüzdeki dönemde AB ile atılacak diplomatik temaslarla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı kaydedildi. Liderler ayrıca, Libya’daki son durumu da görüştü.

Bunların yanı sıra Erdoğan ve Bahçeli, iç politikayla ilgili de önemli istişarelerde bulundu. 26 Ocak’ta yeniden mesaiye başlayacak olan Meclis çalışmalarının da gündeme geldiği görüşmede, kanun teklifleriyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi.