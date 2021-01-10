Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Anayasada yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan, itibarsızlaştıracak ifadeler, sadece bu kurumlara değil, siyasete, demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar verir. 'Sözde cumhurbaşkanı' ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, millî iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Türk milletinden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, her şeyden önce millî iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil, siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimini ‘kontrollü darbe’ ve ‘tiyatro’ diyerek itibarsızlaştırmaya çalıştı. TBMM’nin 15 Temmuz'un failleri ile mücadele etmek için aldığı 20 Temmuz'daki olağanüstü hâl kararını ‘sivil darbe’ diye nitelendirdi. İşte o günden bu yana anti siyaseti kendine ilke ediniyor. Bütün demokratik kurumların ve kuruluşlarının meşruiyetini kamuoyu nezdinde tartışmaya açıyor. Hâkimlere, savcılara, gazetecilere, sanatçılara ağır hakaretler ediyor. Öğretmen ve çiftçileri hedefe koyan ithamlarda bulunuyor. Polisimizi 'Sarayın polisleri' diyerek itibarsızlaştırma gayretine giriyor. Kendi anlayışında olmayan herkesi 'satılmış, yandaş, yalaka, iradesini satan' olarak lanse ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafında toplanan avaneleri, bu ülkede huzursuzluk iklimi oluşturmak istiyorlar. Bu son derece açık… Kendisi, kaset operasyonu ile göreve geldiği günden beri nefret, yalan, iftiralardan oluşan zehirli bir iklim inşa ediyor. Taciz ve tecavüzlere sessiz kalan, terör örgütleri ve destekçi ülkelere tek kelime etmeyen bu şahıs, siyasi tarihimizin çöplüğünde yerini alacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bütün milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, meşru cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir. Cumhurbaşkanımızdan ‘sözde cumhurbaşkanı’ diye bahseden kişi, demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür. Derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Girdiği bütün seçimlerden mutlak bir galibiyetle çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' diyerek demokrasiye ve millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'te verecektir.