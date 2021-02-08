Bakan Kasapoğlu mesajında, "Türk futbolunun ve Galatasaray camiasının değerli isimlerinden Ahmet Keskinkılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunan Ahmet Keskinkılıç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve başta Galatasaray Kulübü camiası olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Keskinkılıç için taziye mesajı
08.02.2021 - 20:18 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 20:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübünde uzun yıllar altyapı teknik direktörlüğü yapan Ahmet Keskinkılıç'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Etiketler : Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
766135 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/766135.aspx
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