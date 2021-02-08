Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kasapoğlu mesajında, "Türk futbolunun ve Galatasaray camiasının değerli isimlerinden Ahmet Keskinkılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunan Ahmet Keskinkılıç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve başta Galatasaray Kulübü camiası olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.