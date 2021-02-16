Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

CHP cephesinde Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce’nin istifasının yankıları sürerken, İyi Parti cephesinde ise Ümit Özdağ hareketliliği yaşanıyor. Partisinden ihraç kararı mahkemeden dönen Ümit Özdağ ile ilgili İP Genel İdare Kurulunun (GİK) bu ayın sonunda yeniden toplanacağı belirtiliyor. GİK’in, Ümit Özdağ’ın yeniden ihracına ilişkin süreci başlatmasına kesin gözüyle bakılırken, Özdağ yeni parti çalışmalarını hızlandırıyor.

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Özdağ’ın henüz ihraç edilmemiş olması sebebiyle, yeni parti çalışmalarını şimdilik İyi Parti’den istifa eden Adana milletvekili İsmail Koncuk’un yürüttüğü ifade ediliyor. Özdağ’ın partiden ihraç edilince çalışmaların başına geçeceği konuşuluyor. İyi Parti’nin iletişim gruplarına alınmayan ve toplantılarına davet edilmeyen Özdağ’ın, kendi partisini “milliyetçi” çizgide oluşturacağı, İyi Parti’de ‘üstü çizilen isimleri’ etrafına toplayacağı belirtiliyor. İyi Parti’nin 2. Olağan Kurultayında Merkez Disiplin Kurulu ve GİK üyeleri seçimi öncesi dağıtıldığı iddia edilen “İlk 75’te de Olsa Tercih Edilmeyecekler” listesi partiyi karıştırmıştı. Genel Merkez tarafından dağıtıldığı iddia edilen listede Ümit Özdağ’ın yanı sıra Hayrettin Nuhoğlu, İsmail Koncuk, Yavuz Temizer, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feridun Bahşi, Ayhan Erel, Berna Biçer ve Aydın Adnan Sezgin yer almıştı.