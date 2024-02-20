ABB adayı Turgut Altınok: Hiç mesai yapmayan çalışanların maaşları 26 bin lirayı bulacak

Keçiören Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hiç mesai yapmayan çalışanların maaşları 25-26 bin lirayı bulacak" dedi.

Ankara'da, Keçiören Belediyesi ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ABB çalışanlarının maaşlarının düşük olduğunu belirterek, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye çalışanlarına 2 yıl boyunca zam yapmadığını ve Keçiören'de çalışan işçilerin daha fazla maaş aldığını söyledi.

'HİÇ MESAİ YAPMAYANLARIN MAAŞLARI 26 BİN TL OLACAK'

Ayrıca Büyükşehir Belediyesinden hala kıdem tazminatı alamayan işçilerin bulunduğunu dile getiren Altınok, Keçiören Belediyesi olarak EYT'den emekli olan işçilerin, bankadan kredi kullanmadan yaklaşık 100 milyon liralık kıdem tazminatlarını hemen ödediklerini vurguladı.

Altınok, imzalanan toplu sözleşmeye ilişkin "Hiç mesai yapmayan çalışanların maaşları 25-26 bin lirayı bulacak. Mesai yapan da 30 bin ila en az 35 bin lira arasında maaş alacak. Kadrolu işçilerimiz var. Onlar da memurlarımızdan daha fazla maaş alacak. 214 kadrolu işçimiz var. Kadrolu işçilerimiz de en az 38 ila 40 bin lira, mesaiyle birlikte 50 ila 52 bin lira maaş alacak" dedi.