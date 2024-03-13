ABD'li dergiden skandal analiz! Türkiye'nin dış politika hamleleri rahatsız etti

ABD'li dergi Washington Examiner, Türkiye'nin dış politika hamlelerinden rahatsız oldu. Skandal bir analize imza atan dergi daha önce de benze yazılara yer vermesiyle biliniyor.

ABD'li Washington Examiner dergisi, Türkiye'nin uluslararası arenadaki hamlelerine ilişkin skandal bir analize imza attı.

"Türkiye Batı'nın dostu değil" başlıklı yazıda, "Türkiye, çevresindeki diğer dostlarımıza yönelik açık düşmanlığı nedeniyle artık Batı'nın desteğine layık olmadığını son yıllarda defalarca kanıtlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Hürriyet'in aktardığına göre, Türkiye'nin Azerbaycan ile olan ilişkisinden de açıkça rahatsız olan ABD'li dergi "Batı, Ermenistan'ın Azerbaycan petrolünü satın alabilmek için yaptığı çaresiz çağrıları büyük ölçüde görmezden geldi. Bu nedenle ya Ermenistan yeniden şiddetli bir işgale maruz kalacak ya da Batı'nın ihmali nedeniyle İran'dan destek isteyip Batı'ya düşman olacak" iddiasında bulundu.

'BATI'YA ZARAR VEREN TÜRKİYE'NİN RUSYA İLE SICAK İLİŞKİLERİ'

"NATO müttefiki dostlarımız bile Türkiye'nin şiddet içeren tehditlerine karşı güvende değil" diyen Washington Examiner, Yunanistan'ın da tehdit altında olduğunu öne sürdü.

"Batı'ya daha da zarar veren ise Türkiye'nin Rusya ile nispeten sıcak ilişkileridir" diyen Washington Examiner yazının devamında şu ifadelere yer verdi:

"NATO Ukrayna üzerinden Rusya ile vekalet savaşı yürütürken, Türkiye ülkeyle normal ilişkilerini sürdürüyor. Şubat ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i burada ağırladı. Türkiye, NATO'nun katı yaptırımlarına rağmen Rusya'dan ham petrol almaya devam ediyor. Bunun için Putin Türkiye'yi iyi bir dost olarak görüyor."

BU İLK DEĞİL!

Washington Examiner daha önce 'Türkiye'yi karantinaya alın' başlığı ile bir başka skandala imza atmıştı.

"Kapsayıcılık her zaman bir erdem değildir" denilen yazıda şu ifadelere yer verilmişti;

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin kirli taleplerinden oluşan bir liste üzerinden imtiyazlar almak için bariz bir girişim ile ülkesinin fiili vetosunu kullandığı NATO zirvesini düşünün. Türkiye artık birliği geliştirmek yerine engelliyor."