Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Politika > ABD'li dergiden skandal analiz! Türkiye'nin dış politika hamleleri rahatsız etti

ABD'li dergiden skandal analiz! Türkiye'nin dış politika hamleleri rahatsız etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;li dergiden skandal analiz! Türkiye&#039;nin dış politika hamleleri rahatsız etti

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'li dergi Washington Examiner, Türkiye'nin dış politika hamlelerinden rahatsız oldu. Skandal bir analize imza atan dergi daha önce de benze yazılara yer vermesiyle biliniyor.

ABD'li Washington Examiner dergisi, Türkiye'nin uluslararası arenadaki hamlelerine ilişkin skandal bir analize imza attı.

"Türkiye Batı'nın dostu değil" başlıklı yazıda, "Türkiye, çevresindeki diğer dostlarımıza yönelik açık düşmanlığı nedeniyle artık Batı'nın desteğine layık olmadığını son yıllarda defalarca kanıtlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Hürriyet'in aktardığına göre, Türkiye'nin Azerbaycan ile olan ilişkisinden de açıkça rahatsız olan ABD'li dergi "Batı, Ermenistan'ın Azerbaycan petrolünü satın alabilmek için yaptığı çaresiz çağrıları büyük ölçüde görmezden geldi. Bu nedenle ya Ermenistan yeniden şiddetli bir işgale maruz kalacak ya da Batı'nın ihmali nedeniyle İran'dan destek isteyip Batı'ya düşman olacak" iddiasında bulundu.

'BATI'YA ZARAR VEREN TÜRKİYE'NİN RUSYA İLE SICAK İLİŞKİLERİ'

"NATO müttefiki dostlarımız bile Türkiye'nin şiddet içeren tehditlerine karşı güvende değil" diyen Washington Examiner, Yunanistan'ın da tehdit altında olduğunu öne sürdü.

"Batı'ya daha da zarar veren ise Türkiye'nin Rusya ile nispeten sıcak ilişkileridir" diyen Washington Examiner yazının devamında şu ifadelere yer verdi:

"NATO Ukrayna üzerinden Rusya ile vekalet savaşı yürütürken, Türkiye ülkeyle normal ilişkilerini sürdürüyor. Şubat ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i burada ağırladı. Türkiye, NATO'nun katı yaptırımlarına rağmen Rusya'dan ham petrol almaya devam ediyor. Bunun için Putin Türkiye'yi iyi bir dost olarak görüyor."

BU İLK DEĞİL!

Washington Examiner daha önce 'Türkiye'yi karantinaya alın' başlığı ile bir başka skandala imza atmıştı.

"Kapsayıcılık her zaman bir erdem değildir" denilen yazıda şu ifadelere yer verilmişti;

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin kirli taleplerinden oluşan bir liste üzerinden imtiyazlar almak için bariz bir girişim ile ülkesinin fiili vetosunu kullandığı NATO zirvesini düşünün. Türkiye artık birliği geliştirmek yerine engelliyor."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan'dan muhalefete 'sıfır sonuçlu siyaset' göndermesi: Derdi ayak oyunları olanların vizyonu bu kadar olur - Politika'Derdi ayak oyunları olanların vizyonu bu kadar olur'Murat Kurum'dan yeni vaat! Metrobüs ve trafik çilesini sona erdirecek proje - PolitikaMetrobüs ve trafik çilesini sona erdirecek projeSeçim Kurulu'ndan Adana'ya özel karar! Seçim afişleri toplatıldı - PolitikaSeçim Kurulu'ndan Adana'ya özel karar!Murat Kurum, İmamoğlu'nun yerine getirmediği sözleri hatırlattı: İşte 10 maddede vaat edilip yapılmayanlar - Politika10 maddede vaat edilip yapılmayanlarEkrem İmamoğlu'ndan 2019'daki vaatleri ile ilgili sorulara toplu cevap: Hatırlamıyorum! - Politikaİmamoğlu'na 2019 yılında sözünü verdiği vaatler sorulduİmamoğlu'ndan para sayma görüntülerine ilişkin açıklama: Bizimle bir ilgisi yok - Politika'Bizimle bir ilgisi yok'DEM Parti İBB adayı Meral Danış Beştaş: "Çekileceğim bir yarışa girmem" - PolitikaAdaylıktan çekilecek mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine konuk oldu - PolitikaErdoğan, iftarda Taş ailesine konuk olduMurat Kurum'dan İstanbul'un 964 mahallesine kentsel dönüşüm sözü - Politikaİstanbul'un 964 mahallesine kentsel dönüşüm sözüSon seçim anketinde ibre tersine döndü: İstanbul, Adana ve Balıkesir'de önde olan isimler değişti - PolitikaÜç büyükşehirde önde olan isimler değişti
Sonraki Haber Yükleniyor...