Reuters'tan İstanbul için seçim analizi: Parçalanmış muhalefet zorlanabilir

Reuters, yerel seçimde gözlerin çevrildiği İstanbul'u mercek altına aldı. Anketçilerin değerlendirmelerine yer verilen analiz, "Gelecek politik iklimin habercisi olan yerel seçimde parçalanmış muhalefet İstanbul'da zorlanabilir" başlığıyla servis edildi.

Türkiye, 14-28 Mayıs 2023 genel ve milletvekili seçimlerinin hemen ardından 24 gün sonra bu kez de yerel seçimler için sandık başına gidecek. Tüm Türkiye'nin gözü ise megakent İstanbul'daki bıçak sırtı yarışta. Bu yarışın en önemli aktörleri ise CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum...

Türkiye seçime odaklanmışken uluslararası arena da yakından takip ediyor. İngiliz haber ajansı Reuters da İstanbul seçimlerini ve İmamoğlu ile Kurum'u mercek altına aldı.

Reuters analizinde, Kürt seçmenin ve İyi Parti seçmeninin 2019'daki desteğini göstermeyecek olması ve CHP'de aday gösterilmeyenlerin sahadaki olumsuz etkisinin AK Parti'nin lehine olduğu belirtilerek, İmamoğlu'nun yeniden seçilmesinin zora girdiği ifade edildi.

Araştırma şirketlerinin genel sonuçlarına göre, İstanbul'da İmamoğlu birkaç puan farkla önde görünüyor. Ancak seçime günler kala bu sonuçların nasıl değişeceği henüz netleşmiş değil.

Reuters'a göre, 14-28 Mayıs seçimlerinin faturası her ne kadar eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesilmiş olsa da CHP'de kurultay sonrası başkan değişimi ve belediye başkanlığı aday gösterilmeyen kızgınların CHP'li seçmen üzerinde neden olduğu olumsuz etki de muhalefet adaylarını etkileyebilecek diğer unsurlar olarak görülüyor.

'İSTANBUL'DA İMAMOĞLU SEÇİMİ ALIRSA 2028'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ DE ALACAK'

Reuters'a konuşan MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, yerel seçimlerde, İstanbul başta olmak üzere büyük kentleri muhalefetin alması durumunda gelecek dönemde Türkiye'de politikasının gelecek döneminin şekillenmesinde önemli etkileri olacağını belirterek, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçimi alırsa ve bu seçim bir şekilde itirazlarla iptal edilmezse 2028 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimini alacağı kanaatine sahibim...Çünkü gidiş o istikamette" dedi.

İSTANBUL SEÇİMLERİNİ ETKİLEYECEK FAKTÖRLER

İstanbul seçimlerini "Bıçak sırtı bir yarış, burun buruna bir yarış" olarak yorumlayan Sencar sözlerini "İmamoğlu seçimi aldı" diye daha önce bunu 2019 seçiminde söyledik ama şimdi söyleyebileceğimiz kadar güven içerisinde değil" diye sürdürdü.

İstanbul seçimleri üzerinde etkili olabilecek faktörler arasında DEM Partisi'nin seçmeni, İyi Parti seçmeni, Yeniden Refah Partisi etkisini vurgulayan Sencar'ın geçen hafta açıklanan son anketi üzerinden verdiği bilgiye göre, ocak ayında 'İmamoğlu'na vereceğiz' diyen Kürt seçmeninin oranı yüzde 35 iken şubat ayında bu oranın yüzde 32'ye düştü. Aynı şekilde Ocak'ta İyi parti seçmeninin yüzde 64'ü 'İmamoğlu'na vereceğiz' derken şubat ayında bu oran yüzde 45'e geriledi.

MURAT KURUM'A 'YENİDEN REFAH' ETKİSİ

Mart ayında yeniden yapılacak araştırmada daha net sonuçların görülebileceğini ifade eden Sencar, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da yaklaşık 5 puan potansiyeli olduğunu ve bu 5 puanın 2.5 puanının kendi adayına oy verdiğini söyledi. Sencar, Yeniden Refah Partisi'nin kendi adayı ile sonuna kadar devam etmesi durumunda Murat Kurum'a bunun en az 2 puan maliyeti olabileceğini belirtti.

'İYİ PARTİ VE DEM PARTİ'NİN İMAMOĞLU'NA VERECEĞİ ZARARI CİDDİYE ALMAK GEREK'

"İyi Parti ve DEM Parti'nin Ekrem İmamoğlu'na vereceği zararı ciddiye almak gerekir" diyen Sencar, "Kılıçdaroğlu'nun mevcut CHP yönetimine, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşı net bir karşı duruşu var" dedi ve İstanbul'da Sarıyer, Bakırköy, Ataşehir belediye başkanlarının İmamoğlu'na açık tavır aldıklarını belirterek, bunların etkisinin de izleneceğini söyledi.

'CHP SEÇMENİNİN ODAĞI DAĞILDI'

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi siyaset bilimci Berk Esen de muhalefetin 2023 seçimini kaybetmesinin ardından ortaya çıkan umutsuzluğun da seçmende etkilerinin görüldüğünü belirterek, dağılan ittifakın hatta aynı parti içinde farklı kanatların birbirlerini suçlaması nedeniyle seçmenin odağının dağıldığına işaret etti.

"Yani böylesine bir rejimde muhalefet seçim kazanabiliyor zaman zaman ama seçim kazanmak için her türlü fedakarlığı göze alarak iş yapması lazım" diyen Esen şöyle konuştu:

"Adeta böyle bir taşı tepenin en uç noktasına kadar taşımak gibi. Taşıdılar taşıdılar ama öteki tarafa geçireceklerine ellerinden taş düştü ve tekrar geriye döndü. Şimdi o yorgunlukla geriye dönüp o taşı tepeye tekrardan çıkarmak çok zor."

'SEÇİMİN KADERİNİ İDEOLOJİK TERCİHLER BELİRLEMEYECEK'

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici ise, yerel seçimlerde İstanbul'da yüzde 44.1'i AK Parti ve MHP ortak adayı Murat Kurum'u, yüzde 43.5'inin CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini söyledi.

İstanbul'da kentsel dönüşüm, ulaşım trafik ve su gibi kent hayatını doğrudan etkileyen temel sorunların seçimde etkili olduğunu söyleyen Gezici, "Seçimin kaderini ideolojik tercihlerin değil, İstanbul'un karşı karşıya olduğu temel sorunların çözümüne odaklanacak bir belediye başkanı arayışının belirleyeceği gözlemlenmektedir" dedi.

'EĞER İMAMOĞLU KAYBEDERSE İMAMOĞLU EFSANESİ SIKINTIYA GİRER'

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat da İstanbul seçiminin Erdoğan için önemini vurgulayarak, "Eğer bir kere daha kaybederse bunun iki anlamı var. Önümüzdeki yıllarda Türkiye siyasetinde bir Ekrem İmamoğlu faktörü çok önemli bir aktör haline gelmiş olacak. İkincisi tabii AK Parti için de kaybedilen ama kaybedildiği tescillenen bir şehir haline gelmiş olacak... Bu seçimi eğer Ekrem İmamoğlu kaybetmiş olursa Ekrem İmamoğlu efsanesi büyük oranda sıkıntıya girer" dedi.

YEREL SEÇİMLERİN 2019 SEÇİMLERİNDEN FARKI NE?

2019 yılı seçimi ile en önemli farkı ise Kulat şöyle açıkladı:

"Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu Millet İttifakı, o zamanki var olan Millet İttifakı şu anda yok. Bunlar Ekrem İmamoğlu'na dün oy veren seçmenlerin olduğu partiler. Bunlar Ekrem İmamoğlu'ndan oy alacaklar doğal olarak. Ama çok alacaklar, az alacaklar. Sonuç itibariyle belli düzeyde bir oy almış olacaklar" dedi.

MAK Danışmanlık'ın son anketine göre Ekrem İmamoğlu yüzde 41.5, Murat Kurum ise yüzde 40 oy oranına sahip bulunuyor. Ankara'da Mansur Yavaş yüzde 44, AK Parti Adayı Turgut Altınok'un ise yüzde 38 oy oranı var.

Kurum'un ise şu ana kadar beklenen performansı gösteremediğini belirten Kulat, "Onun öyle bir dezavantajı var. Bir de Yeniden Refah Partisi, geçen seçimde olmayan bir parti olarak bu seçimde şu anda önemli partilerden birisi halinde. Ve ne kadar oy alırsa alacağı oyların hepsini AK Parti'den almış olacak" dedi.

'MUHALEFET HİÇ OLMADIĞI KADAR PARÇALANMIŞ GİDİYOR'

Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy da İstanbul'da muhalefet için en büyük riski "muhafeletin hiç olmadığı kadar parçalanmış gidiyor olması" olarak tanımladı ve İstanbul seçiminin mikro hedef kitlelerini kim ikna edebilirse onun kazanabileceği bir seçime dönüştüğünü söyledi.

Son anketlerini 40 gün önce yaptıklarını söyleyen Aksoy "Ankette İmamoğlu 3-4 puan öndeydi ve bunun devam ettiğini düşünüyoruz" dedi.