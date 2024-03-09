Adalet Bakanı Tunç: Darbeci ve vesayetçi anlayışı tarihe gömdük

Adalet Bakanı Tunç,a geçmişte Yüksek Askeri Şura, MGM, Özel Yetkili Mahkemeler, Hakimler Savcılar Kurulu gibi kurumların FETÖ terör örgütünün yuvalandığı yerler olduğunu, bu yapıların tarihe karıştığını, vesayetçi anlayışı tarihe gömdüklerini söyledi. İktidarları süresince hak aramaları sonuna kadar açtıklarını söyleyen Tunç, anayasada olmayan pek çok hakkın da son dönemde yasaya girdiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'da Büyükşehir Belediyle Başkan Adayı Aydın Ayaydın’ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Tunç, geçmişte var olan Yüksek Askeri Şura, Milli Güvenlik Mahkemesi, Özel Yetkili Mahkemeler gibi FETÖ terör örgütünün yuvalandığı yapıların tarihe karıştığını, vesayetçi ve darbeci anlayışı tarihe gömdüklerini açıkladı.

Bakan Tunç, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Dünyada söz sahibi olan, enerjide bağımsız ekonomide IMF’ye muhtaç olmayan ve savunma sanayiinde yerli ve millik oranını artık yüzde 100’lere yaklaştırmış bir Türkiye olarak inşallah yolumuza deva edeceğiz.

'ŞER ŞEBEKELERİ BOŞ DURMADI'

Tabii bu 22 yıllık süre içiresinde Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen şer şebekeleri de hiç boş durmadı. 367 krizleri, e muhtıralar, MİT tırları krizleri, gezi olayları, 17-25, terörün azdırılması, hendek kazmalar sonrasında 15 Temmuz hain darbe kalkışması ile karşı karşıya kaldık.

O karanlık geceyi ülkemize yaşatarak Türkiye’ye yönetimini bir güce devredip, burada uydu yönetim kurmak istediler, bağımsızlığımızı almak istediler. Güneyimizde bir uydu devlet kurmak istediler. Tük bunları milletimizin desteği ile karanlık geceyi milletimizin ve liderimizin kararlı duruşu ile aydınlığa çevirdik ve Cumhur ittifakı olarak bugün yolumuza devam ediyoruz” dedi.

'VESAYETÇİ ANLAYIŞI TARİHE GÖMDÜK'

Adalet Bakanı Tunç, terör örgütlerinin yuvalandığı yapıları yerle bir ederek vesayetçi anlayışı tarihe gömdüklerini belirterek, “22 yıldan bu yana temel hak ve özgürlüklerin alanını genişlettik. Hukukun üstünlüğünü, adaletin güvenini sağlamanın gayreti içerisinde olduk. Bunu hem mevzuat değişiklikleri ile yaptık, hem de Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz önemli reformlarla sessiz devrim sayılan reformlarla hayata geçirdik.

Bütün temel kanunlarımızı saha ihtiyaçlarına uyarladık. Avrupa’nın en çağdaş, en yeni ihtiyacını cevap veren mevzuatı bizde. Anayasa Mahkemesi, Hakimler Savcılar Kurulu, Yüksek Askeri Şura, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Özel Yetkili Mahkemeler, bunların hepsi vesayetçi anlayışın, darbeci anlayışın maalesef çöreklendiği yerlerdi.

Bu yapı al dönüşümü sağlayarak vesayetçi, darbeci anlayışı tarihe gömdük. Hak aramaları sonuna kadar açtık. Vatandaşımızın kişisel verilerin korunmasından özel hayatın korunmasına varıncaya kadar. Kamu denetçiliği kurumu, vatandaşlarımızın kamuda iş ve işlem noktasında şikâyetini hemen başvurabileceği bir mekanizma, bilgi edinme hakkı bunlar Anayasamızda yoktu. Kadınlara pozitif ayrımcılık, darbe anayasasında bunlar akla gelmemişti. Çocukların korunması. Bunların hepsi son dönemde Anayasamıza giren hususlar. Milletimizin onayı ile gerçekleşen düzenlemeler” dedi.