Aday belirleme sürecine isyan etmişti: DEVA Parti'sinden istifa eden isim AK Parti'ye katıldı

Yerel seçimlerde geri sayım devam ederken aday belirlemede hatalar yapıldığını söyleyerek DEVA Partisi Muğla İl Başkanlığı görevinden istifa eden Emrah Çay, AK Parti'ye katıldı. Emrah Çay'a rozetini, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın taktı.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için 17 gün sonra sandığa gidecek. Kritik seçimler için takvim adım adım işlerken siyaset arenasında da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

DEVA Partisi Muğla İl Başkanı Emrah Çay, iki gün önce yaptığı yazılı basın açıklamasıyla, yerel seçimler için aday belirlemede hatalar yapıldığına dikkat çekerek görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

AK PARTİ'YE KATILDI

Emrah Çay, AK Parti'ye katıldı. Çay'a rozetini, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın taktı.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, Çay'ın partilerine katılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Aydın Ayaydın ise daha güçlü bir Muğla için el ele vereceklerini kaydetti.

Muğla'da her geçen gün kendilerine olan ilginin arttığını belirten Ayaydın, "Artık hizmetsizlikten bunalan Muğlalılar gerçek çözümün bir parçası olmak istiyor. Emrah Çay kardeşimize hoş geldin derken tüm Muğlalıları 31 Mart’ta bize destek vermeye, projelerimize ve Muğla’ya sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

'DAHA ADALETLİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA...'

Çay ise Ayaydın'ın kente dair projeleriyle bilgisiyle ve tecrübesiyle yepyeni bir döneme öncülük edeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi. Ayaydın'ın güçlü liderlik ve projeleriyle şehri daha ileriye taşıyacağına inandığına işaret eden Çay, "Hocamızın şehrimiz için önemli adımları atacağına inanıyorum. Şehrimizin her kesimini kucaklayacak, adaletli ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla daha yaşanabilir bir kent vizyonu için bu harekete katılıyorum" diye konuştu.

EMRAH ÇAY NE DEMİŞTİ?

Emrah Çay, görevinden istifa ettiğini duyurduğu yazılı açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Gelinen noktada yerel seçimlerde istenen ya da beklenen sonuçların alınamayacağı aşikâr olmasına rağmen, aday belirlemede yapılan hataların da göz önünde bulundurduğumda, ortaya çıkan görüntünün hiç de hoş olmadığını üzülerek seyretmekteyim. Bir siyasi yapıda hiyerarşi, istişare, ahde, vefa, nezaket, olmazsa olmazlardandır. Olmayan bir yapıda olmam mümkün değildir. Arzu ettiğim siyaset anlayışını gerçekleştirme imkanı kalmadığına olan inancım kesinlik kazandığı için DEVA Partisi Muğla İl Başkanlığı görevinden istifa ediyorum.”