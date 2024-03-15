AK Parti İmamoğlu'nun 5 yıllık karnesini çıkardı: Vaatlerinin yüzde 10'unu dahi yerine getirmedi

AK Parti, 2019'da verdiği vaatleri unutmasıyla gündemden düşmeyen İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun karnesini çıkardı. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İmamoğlu'nun verdiği vaatlerinin sadece yüzde 9.73’ünü yerine getirdiğini açıkladı.

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a karşı yarışan CHP'li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu 5 yıllık süreçte vaatlerinin ne kadarını yerine getirdi? AK Parti, vaatlerini unutmasıyla gündemden düşmeyen İmamoğlu'nun karnesini çıkardı.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından yayınlanan raporda İmamoğlu'nun vaatlerinin sadece yüzde 9.73’ünü yerine getirdiği ortaya çıktı.

İMAMOĞLU'NUN 5 YILLIK KARNESİ

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılındaki vaatlerini tek tek sıraladığı bir istatistik raporu videosu hazırlayarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşılan istatistiklere göre 5 yıllık süreçte İmamoğlu verdiği vaatlerin yüzde 9.73'ünü yaptı. Kısmen yaptıkları yüzde 17.76, yerine getirmediği vaatlerinin oranı ise yüzde 72.51 olarak kaydedildi.

SADE BİR İSTANBULLU OLARAK İZLE

Videoda konuşan Türkyılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Bir televizyon programında İBB Başkan Adayı ilkokuldan bugüne kadar tüm karnelerini sakladığını söyledi. Biz kendisine İBB meclisinde 5 yıldır aslında birçok kez karnesini başarısızlıklarını takdim etmiştik. Meclise gelmediğin için sevgili Musa, oradaki gelişmeleri takip edememiş olabilirsin. Hatta geldiği zamanlarda kürsüden bizzat kendisine karne hediyesi takdim ettiğimiz de olmuştur. Şimdi İstanbul olarak sana düşen sandıkta tasdiknamesini vermektir. Şimdi biraz zaman ayır ve izle. Bırak o parti bu parti meselelerini. Sade bir İstanbullu olarak izle. Sadece İstanbul diyerek izle. Hatta kanaat notu da kullanabilirsin. Adaletli olmak kaydıyla."

İMAMOĞLU'NUN YERİNE GETİRMEDİĞİ VAATLERİ

İstatistiklere göre İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatleri şu şekilde: