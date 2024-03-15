Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Politika > AK Parti İmamoğlu'nun 5 yıllık karnesini çıkardı: Vaatlerinin yüzde 10'unu dahi yerine getirmedi

AK Parti İmamoğlu'nun 5 yıllık karnesini çıkardı: Vaatlerinin yüzde 10'unu dahi yerine getirmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti İmamoğlu&#039;nun 5 yıllık karnesini çıkardı: Vaatlerinin yüzde 10&#039;unu dahi yerine getirmedi

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti, 2019'da verdiği vaatleri unutmasıyla gündemden düşmeyen İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun karnesini çıkardı. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İmamoğlu'nun verdiği vaatlerinin sadece yüzde 9.73’ünü yerine getirdiğini açıkladı.

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a karşı yarışan CHP'li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu 5 yıllık süreçte vaatlerinin ne kadarını yerine getirdi? AK Parti, vaatlerini unutmasıyla gündemden düşmeyen İmamoğlu'nun karnesini çıkardı.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından yayınlanan raporda İmamoğlu'nun vaatlerinin sadece yüzde 9.73’ünü yerine getirdiği ortaya çıktı.

İMAMOĞLU'NUN 5 YILLIK KARNESİ

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılındaki vaatlerini tek tek sıraladığı bir istatistik raporu videosu hazırlayarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşılan istatistiklere göre 5 yıllık süreçte İmamoğlu verdiği vaatlerin yüzde 9.73'ünü yaptı. Kısmen yaptıkları yüzde 17.76, yerine getirmediği vaatlerinin oranı ise yüzde 72.51 olarak kaydedildi.

SADE BİR İSTANBULLU OLARAK İZLE

Videoda konuşan Türkyılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Bir televizyon programında İBB Başkan Adayı ilkokuldan bugüne kadar tüm karnelerini sakladığını söyledi. Biz kendisine İBB meclisinde 5 yıldır aslında birçok kez karnesini başarısızlıklarını takdim etmiştik. Meclise gelmediğin için sevgili Musa, oradaki gelişmeleri takip edememiş olabilirsin. Hatta geldiği zamanlarda kürsüden bizzat kendisine karne hediyesi takdim ettiğimiz de olmuştur. Şimdi İstanbul olarak sana düşen sandıkta tasdiknamesini vermektir. Şimdi biraz zaman ayır ve izle. Bırak o parti bu parti meselelerini. Sade bir İstanbullu olarak izle. Sadece İstanbul diyerek izle. Hatta kanaat notu da kullanabilirsin. Adaletli olmak kaydıyla."

İMAMOĞLU'NUN YERİNE GETİRMEDİĞİ VAATLERİ

İstatistiklere göre İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatleri şu şekilde:

  1. 10 Çocuk Sağlık Merkezi,
  2. 20 Kadın Sağlığı Tarama Merkezi,
  3. 3 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,
  4. 14 Aile Danışma ve Eğitim Merkezi,
  5. 5 İşçi Sağlığı Merkezi,
  6. Yemekhanesi olmayan okullara kumanya dağıtımı,
  7. Etüt Merkezleri'ne ücretsiz ulaşım,
  8. Saraçhane Gençlik Kütüphanesi,
  9. Lösemili Çocuklar Okulu,
  10. Her ilçeye Kültür Sanat Merkezi
  11. 12 yeni Şehir Tiyatrosu,
  12. İstanbul Kültür Sanat Meclisi,
  13. 15 yeni müze,
  14. 15 yeni yaşam vadisi,
  15. Anadolu Bölge Parkı,
  16. Atatürk Kent Parkı,
  17. Tarımsal Koruma ve Üretim planı,
  18. Kent Gıda Konseyi,
  19. Acil Durum Bilekliği projesi,
  20. 10 yeni huzurevi,
  21. 2 adet sığınma evi,
  22. 2 adet Cinsel Şiddet Kriz Merkezi,
  23. Konutlara yüzde 50 indirimli su,
  24. İstanbul Turizm Atölyesi,
  25. Haliç Kültür Vadisi projesi,
  26. Akıllı Ulaşım Sistemi,
  27. 2 yeni otogar,
  28. Mahalle meclisleri,
  29. 100 bin Konut Projesi,
  30. Gece Güneşi Projesi
Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı - Politika"Biz dün nerede isek bugün de oradayız"Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Hakkari mitinginde konuştu: "Her adımımızı ya CHP ya PKK engelledi" - Politika"Her adımımızı ya CHP ya PKK engelledi"Fatih Keleş'in 1,5 saatlik ifadesi ortaya çıktı: Parayı kimden aldığını ve ne için toplandığını söyledi - PolitikaParayı kimden aldığını ve ne için toplandığını söylediNebi Hatipoğlu'ndan kendisini 'milli irade hırsızı' sözleriyle hedef alan Özgür Özel'e cevap - Politika'CHP'nin emanetçi genel başkanı Özgür Efendi...'Özgür Özel, Eskişehir'in nüfusunu 80 bin yaptı - PolitikaÖzgür Özel, Eskişehir'in nüfusunu 80 bin yaptı'Genel merkez başına buyruk' diyen bir grup İyi partili istifa etti - PolitikaGenel merkeze 'başına buyruk' çıkışıMurat Kurum'dan yeni seçim videosu: 100 bin kadın girişimciye 100 bin TL destek - Politika100 bin kadın girişimciye 100 bin TL destekAnkara Büyükşehir Belediyesi'nden kritik karar! SMA aşısı yaptırmayana nikah yok - PolitikaSMA aşısı yaptırmayana nikah yokAK Parti '100 ilçe istediler' demişti! Yeniden Refah toplam 39 belediye istediklerini açıkladı - PolitikaYRP ittifak pazarlığında kaç belediye istediğini açıkladıYSK açıkladı: İşte yerel seçimlerde ilk defa oy kullanacak seçmen sayısı - PolitikaYerel seçimlerde ilk defa oy kullanacak seçmen sayısı kaç?
Sonraki Haber Yükleniyor...