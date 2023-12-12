AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Faruk Koca açıklaması: 'İhracı istendi'

12 Aralık 2023 17:11 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:55

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Toplantıda, Süper Lig'de dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, MKYK kararıyla AK Parti'den kesin ihraç edilmesi istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine ilişkin süreç başlatıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

'KOCA'NIN İHRACI İSTENDİ'

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

'Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda sunumlarda 2024 bütçemiz sunuldu ve kabul edildi. Gazze’deki hadiselerin aktarıldığı bir sunum da oldu. Cumhurbaşkanımız toplantı başında iç ve dış siyaseti değerlendirdi. Gerekli talimatları verdi. AK Parti her zamanki gibi seçimlere hazırlıklı bir partidir. Sitemlerimiz son derece yetkindir.

Dün üzücü bir olay oldu, futbolda şiddet hadisesi. Sayın cumhurbaşkanımız şiddete karşı olduğumuzu vurguladı. Bu fiili saldırı ile ilgili bir disiplin suçu oluştuğu belirlendi. Bu çerçevede tüzüğün 119. Maddesi uyarıca disipline sevki karar verildi. Hayatın her alanında şiddeti kabul edemeyeceğimiz gibi, sporda da maruz göremeyeceğimizi ifade ediyoruz. MKYK’da Faruk Koca’nın disipline sevki karar verildi. Disiplin suçu oluştu, tüzüğe göre ihracı istendi.

YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanımızın MKYK’nın başında yaptığı bir konuşma oldu. Yerel yönetimler seçimlerine dönük olarak, yapılacaklara ilişkin talimatlarını verdiler. Seçim İşleri Başkanlığımız, çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti her zaman olduğun gibi seçimlere hazırlıklı bir partidir. Kurduğumuz sistemler, vatandaşımızın oyuna sahip çıkmadaki hassasiyetimiz son derece yetkindir. Ali İhsan Yavuz Bey başkanlığındaki arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir Bey, Anadolu’da teşkilatlarımızla bir araya geliyor. Teşkilat Başkanımız, bütün vaktini Anadolu’da geçiriyor.

'CUMHUR İTTİFAKI'NDA SORUN YOK'

Cumhur İttifakı’nda bir sorun söz konusu değil. AK Parti heyeti ile MHP heyeti arasında birçok görüşme yapıldı. Gayet anlayış ve ortak hedefe yönelik görüşmeler yapıldı. Heyetler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Son aşamaya gelindi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli arasında hiçbir problem yok. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ayın 3’üncü haftasından itibaren açıklamalar yapmaya başlarız’ dedi. Sayın Erbakan’ın ziyaretiyle ilgil gündem yerel seçim.

'ABD'NİN ÜRETTİĞİ BOMBALAR İSRAİL'E GÖNDERİLMEYE DEVAM EDİYOR'

Dünyanın gündeminde Gazze'deki durum devam ediyor. Son basın toplantısı yaptığımız bugüne ölüm sayısı iki katını buldu. Maalesef rakamlarla ilgili konuşmak çok acı verici. Her 10 dakikada bir 1 çocuk hayatını kaybediyor. Gazze'de de değil Batı Şeria'da da şiddet olayları devam ediyor.

Katliamlarla devam ederken bir yandan da Filistinlilerin topraklarına tel koyma işlemine devam ediyorlar. UNICEF Sözcüsü su ve en temel ihtiyaçlara ulaşımın kısıtlandığını beyan ediyor. Bu açık bir şekilde soykırımdır. Bu dünyanın gözü önünde Batılı devletlerin desteğiyle gerçekleşmektedir. Kalıcı ateşkes çağrısın yapıldı. Guterres ilk defa yetkisini kullanarak Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi. Birleşmiş Milletlerin işlevinin kalmadığı görülmektedir. ABD'nin ürettiği bombalar İsrail'e gönderilmeye devam ediyor.

ABD'NİN GAZZE'DE ATEŞKESE RET KARARI

ABD'nin ürettiği bombalar İsrail'e gönderilmeye devam ediyor. Şu veto resmi ne demek? Herhangi bir yasa tasarısını, karar tasarısını veto etmiyor. Elini kaldırdığı şey İsrail Ordusu'nun çocuklarını öldürmesine onay veriyorum, masum kadınların öldürülmesine onay veriyorum diyor. ABD plakasının önünde insan hakları ihlallerinin hem de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edişinin yıldönümünde bu işaretle birlikte tutuyor bu karara ret veriyorlar. Burada birçok ülke evet verdiği halde bir tek ABD'nin vetosuyla bu gerçekleşiyor. Bu resim İsrail Ordusu'nun Gazze'de çocuk ve kadınların öldürülmesine verilen onayıdır.

ABD'YE İSRAİL'E DESTEK ELEŞTİRİSİ

Biden yönetimi acil durum yetkisini kullanarak 14 bin tank mermisinin İsrail’e satışına onay verdi. Bütün bunlar ne adı altında yapılıyor; İsrail’in kendisini savunma hakkı adı altında yapılıyor… Daha vahim bir şey gerçekleşti; gerçekten akıl çağının sonuna gelmişiz gibi bir takım belirtiler… ABD’de bir karar tasarısı kabul edildi. Karar tasarısına göre; anti-siyonizim kavramı; anti-semitizme eşitmiş. Yani siz; siyonizme karşıtlık gösterirseniz, Yahudi düşmanı oluyorsunuz. Bu kadar idraktan yoksun bir karar olabilir mi?

'HERKES SUSUYOR, BU BİR ENGİZİSYONDUR'

Rektörleri sorgulamasının sebebi Filistin'e destek veren başka milletlerden öğrencilerin eylemlerine izin veriyorsunuz. Rektörler bu sorgulama karşısında 'Bu bir ifade hürriyetidir' diyor. Bu resmin biraz geriye gidin Ortaçağ'daki engizisyon yargılamalarından bir farkı yoktur. Aklı, bilimi yargılıyor. Akademik özgürlüğü yargılarken 'intifada çağrısı yapmak Yahudi düşmanlığıdır' diyorlar. Birisi sizin evinizi işgal edecek, ailenizi öldürecek buna karşı direnme hakkından bahsedilmesini suç kabul ediyorlar. Böylesi aşağılık bir yaklaşım olabilir mi?

Bu özgürlüğü savunan bilim adamları büyük baskılarla karşı karşıya kalıyorlar. Herkes susuyor. Bu yeni engizisyondur. Akıl, bilim tehdit altındadır. İnsanlığım medeniyet yoluyla kazandığı her şey tehdit altındadır. Arkasından dönüyoruz Avrupa'ya. Avrupa zaten büyük bir savrulma içerisinde. Alman hükümeti Mısır'da kadın sorunlarıyla ilgilenen bir vakfa yardımda bulunuyormuş. Bu yardımı kesiyorlar. Niçin? Vakfın başındaki kadın Gazze konusunda Filistin konusunda destek mesajı yayınladığı için. Alman hükümeti diyor ki, 'Gazze konusunda destek mesajı yayınlarsan ben desteği keserim'. En temel değerlerin siyasi şantaja, ilkel pazarlığa dönüştüğü dönem.

Saksonya eyaletinde vatandaşlığa alınmak için başvuranların İsrail devletinin varlığına aykırı her türlü çabayı reddetmelerinin yazılı beyanı isteniyor. İspanya, Belçika, Malta başbakanları tarafından AB Konseyi Başkanı'na bir mektup yazıldı. 'AB Filistin konusundaki tutumunu netleştirsin' denildi. Bu zirvede bunu gündeme alın diyorlar. Burada İspanya, Belçika, İrlanda, Malta Başbakanı bu tavrı ortaya koyarken diğerleri aklı, bilimi yargılayan tutum ortaya çıkıyor. Kuşkusuz İspanya ve Belçika'nın diğerlerine göre daha sağduyulu tutum ama bu AB'nin genel politikası olarak gündeme gelmemiştir.

SOKAK HAYVANLARI TARTIŞMASI

En son da bu kardeşimizin bu şekilde saldırıya uğraması üzüntü verici. Bunların daha fazla olmasına göz yumulması söz konusu olmayacak. Gerekli tedbirler alınacak. Tüm bunlar yapılırken, gayet insanı, hayvanların her türlü güvenliğini sağlayan, onların da iyi şartlarda korunduğu ortamların oluşturulduğu çeşitli stratejiler geliştirilmeye çalışılacak. Doğa, hayvanlar bizim rakibimiz değil. Hepimiz aynı kaderin parçalarıyız.