AK Parti'de aday belirleme çalışmaları: Ankara adayları masada

12 Aralık 2023 02:50 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 02:54

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Toplantıya, Genel Başkan vekilleri Efkan Ala ile Mustafa Elitaş, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan katıldı. İlk toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilçe belediye başkanlığı adaylarına ağırlık verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, istişarelerde bulunmak için Ankara milletvekilleri ile yönetimi AK Parti’de bulunan mevcut Ankara ilçe belediye başkanlarını ve İl Başkanını acil toplantıya çağırdı. Erdoğan, milletvekilleriyle ve belediye başkanlarıyla baş başa ve toplu görüşmelerde bulunurken, görüşmeye bazı eski ilçe belediye başkalarının da eşlik ettiği ifade edildi. Bu hafta içerisinde birçok büyükşehir adayının isminin netleşeceği de kaydedildi.

8 BİN BAŞVURU VAR

AK Parti’de aday adaylığı için 8 bine yakın başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 7 bine yakını kabul edildi. Adaylar 15 Aralık’tan itibaren peyderpey açıklanacak.

Aday belirlemede temayül, anketler ve bölge milletvekillerinin görüşleri dikkate alınacak. Mevcut belediye başkanları için yapılan memnuniyet anketleri ile illerde yapılan anketler, aday isimlerini belirlemede yol gösterici olacak. Seçmenin hangi isimler üzerinde yoğunlaştığı masaya yatırılacak. Komisyon toplantısında hangi ilde hangi adaylar için özel anketler yapılacağı da kararlaştırılacak. Öncelik büyükşehir belediyelerinde ve ilçelerinde olacak. Özellikle aday tespit komisyonu çalışmaları sırasında kritik illerdeki adaylar arasında birden fazla anket yapılacak. Bazen 5-6 isimli anketler, bazen de iki isimli anketler yapılacak. Adaylar belirlenirken muhalefetin çıkaracağı adayların profilleri de göz önünde bulundurulacak. 150 bin kişini katılımı ile başarılı bir şekilde temayülü gerçekleştiren AK Parti, yıl sonuna kadar anket çalışmalarını da sonuçlandırmaya çalışacak.