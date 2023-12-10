AK Parti'de seçim parolası: Yük olan değil yük alan aday

10 Aralık 2023 02:49 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 02:52

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - AK Parti’de mahallî seçim hazırlıklarıyla ilgili mesai yoğun bir şekilde devam ediyor. MHP ile iş birliği yapılacak yerler konusunda kurmayların yaptıkları çalışmada sona gelinirken, bu konuda hazırlanan raporlar liderlere sunulacak.

AK Parti’deki aday belirleme çalışmalarının önümüzdeki hafta yoğunlaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki aday tespit komisyonunun da önümüzdeki süreçte sık sık toplanarak, adayları netleştirmesi ve etap etap kamuoyuna açıklanabileceği belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre komisyon çalışmaları için AK Parti’de ‘aday havuzu’ hazırlandı. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında yapılacak toplantılarda bu havuzdaki isimler üzerinden değerlendirmeler yapılacak. Erdoğan’ın kurmayları ile yaptığı toplantılarda adaylar belirlenirken çok hassas davranılmasını ve ‘manipülatif’ girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini istedi. Erdoğan bu toplantılarda, adayların seçim bölgelerindeki oy potansiyelinin önemli olacağını, partinin üzerinde oy alacak adaylarla yol yürüneceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın “Bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz. Partinin oyunu artırmayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa, bunlarla bizim işimiz olmaz. Mevcut belediye başkanlarından değişecek olanlarla da temasa geçeceğiz. Onların gönüllerini alacağız. Siz de bu konuda duyarlı olun. Kırıp dökmeden süreci götürelim. Küskünlüklere yol açmadan; o arkadaşlarımızla görüşerek, bunun bir bayrak yarışı olduğunu anlatalım” dediği öğrenildi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Öte yandan, AK Parti’de mevcut belediye başkanlarından değişecek olanlarla ilgili de çalışma yapıldı. Bu doğrultuda, AK Parti’nin yönettiği bütün belediyelerde, mevcut başkanlar için memnuniyet anketleri yapıldı. Verilen sözlerden hangilerinin yerine getirilip getirilmediğinin envanteri çıkarıldı. AK Parti kaynakları, “AK Parti’de değişecek belediye başkanlarının belirlenmesinde memnuniyet anketleri etkili olacak. Vatandaşın ne düşündüğü önemli. Memnun değilse, performansı düşükse, bu arkadaşları elbette değiştireceğiz. Zaten 14 Mayıs seçimlerinde Meclis’te büyük oranda bir değişim yaşandı. Kabinede köklü değişim oldu. Kongremizde MKYK’mız değişti. Şimdi aynı değişimi yerelde de yapacağız” dedi.