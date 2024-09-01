AK Parti'de değişim rüzgarı! İstifalar peş peşe geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinin ardından değişim sinyali verdiği AK Parti'de istifalar sürüyor. AK Parti'nin 47 yıl sonra kaybettiği Adıyaman'da Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran'ın ardından bir istifa kararı da Ağrı'dan geldi. Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı istifa ettiğini duyurdu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde istediği başarıyı elde edemeyen AK Parti'de değişim rüzgarı sürüyor. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından bir istifa kararı da Ağrı'dan geldi. Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, iş yoğunluğu nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

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İŞ YOĞUNLUĞU NEDENİYLE İSTİFA ETTİ

AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Ağrı halkı, 21 Mart 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla üstlendiğim AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevimden, iş yoğunluğum sebebiyle istifa ettiğimi bildirmek isterim.

ERDOĞAN İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN MÜTEŞEKKİRİM

Bu süre zarfında sizlere hizmet etme fırsatını şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir'e birlikte çalışma fırsatı bulduğum milletvekillerimize, il başkanlarımıza, şahsım ile birlikte yol yürüyen tüm teşkilat mensuplarımıza ve bizleri mekânlarında misafir eden ve ağırlayan tüm Ağrı halkına gönülden teşekkür ediyorum.

HER ZAMAN AK PARTİ'YE HİZMET EDECEĞİM

Her zaman bu davaya ve AK Partimize hizmet etmeye devam edeceğim. Göstermiş olduğunuz destek ve anlayış için teşekkür ederim."