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Haberler > Politika > AK Parti'den CHP lideri Özel'e yol göndermesi: "25 dakikaya biz düşürdük, keyfini çıkar"

AK Parti'den CHP lideri Özel'e yol göndermesi: "25 dakikaya biz düşürdük, keyfini çıkar"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP lideri Özgür Özel'in İzmir'de "Manisa'dan evden çıktım, 25 dakika sonra buradaydım" sözlerine AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan cevap geldi. İnan "25 dakikaya biz düşürdük, keyfini çıkar" dedi.

Yerel seçimler hızla yaklaşırken, AK Parti ile ana muhalefet partisi arasında yarış giderek kızışıyor. Seçim yarışının yoğun yaşandığı illerin başında İzmir geliyor. CHP'li Cemil Tugay ile AK Partinin adayı Hamza Dağ İzmir için kıyasıya yarışırken, CHP lideri Özgür Özel'in "Manisa'dan evden çıktım, 25 dakika sonra buradaydım" sözleri gündem oldu. Özel'in sözlerine AK Parti'den cevap geldi.

ERDOĞAN'IN AÇTIĞI TÜNEL SAYESİNDE

İzmir'de geçtiğimiz günlerde İş Dünyası ile buluşan CHP lideri Özel, "Manisa'dan evden çıktım, 25 dakika sonra buradaydım. Çoğunuz buradan ayrılıp evlerine giderken benden daha fazla çaba sarf edecekler." demişti. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Özel'in Manisa'dan İzmir'e bu kadar hızlı gelmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde olduğunu söyledi.AK Parti'den CHP lideri Özel'e yol göndermesi:

BİZ DÜŞÜRDÜK, KEYFİNİ ÇIKAR

CHP lideri Özgür Özel'in tarihi bir itirafta bulunduğunu söyleyen İnan şunları kaydetti:

"Sayın Özgür Özel, İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canıgönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk.

İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar." 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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