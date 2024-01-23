AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim dikkat çeken liste

23 Ocak 2024 20:58 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 21:00

Yerel seçime iki aydan kısa bir süre kalırken temayül çalışmalarını tamamlayan AK Parti, geçtiğimiz hafta İstanbul adaylarını duyurmasının ardından yarın da Ankara ilçe adaylarını açıklamaya hazırlanıyor. Kulislerden sızan listede ise dikkat çeken isimler göze çarpıyor.

25 İLÇEDE 20 ADAY

ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek yarınki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracağı belirtilen AK Parti; Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayını destekleyecek.

AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimler ise belli oldu.

İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI

Akyurt - Hilal Ayık

Altındağ - Veysel Tiryaki

Beypazarı - Tuncer kaplan

Çankaya - Duhan Kalkan

Çamlıdere - Adem Ceylan

Mamak - Asım Balcı

Kahramankazan - Serhat Oğuz

Keçiören - Zafer Çoktan

Sincan - Murat Ercan

Evren - Hüsamettin Ünsal

Güdül - Muzaffer Yalçın

Kızılcahamam - Süleyman Acar

Elmadağ - Eyüp Tekiner

Pursaklar - Ertuğrul Çetin

ABB ADAYI TURGUT ALTINOK

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Turgut Altınok olarak açıklanmıştı.