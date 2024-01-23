AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim dikkat çeken liste
Yerel seçime 68 gün kala AK Parti'de aday çalışmalarının sonuna gelindi. Bir bir listeler açıklanırken Başkent'te merakla beklenen isimler yarın açıklanacak. Öte yandan AK Parti'nin yarın açıklayacağı listede Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri de kulislerden sızdı.
Yerel seçime iki aydan kısa bir süre kalırken temayül çalışmalarını tamamlayan AK Parti, geçtiğimiz hafta İstanbul adaylarını duyurmasının ardından yarın da Ankara ilçe adaylarını açıklamaya hazırlanıyor. Kulislerden sızan listede ise dikkat çeken isimler göze çarpıyor.
25 İLÇEDE 20 ADAY
ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek yarınki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracağı belirtilen AK Parti; Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayını destekleyecek.
AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimler ise belli oldu.
İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI
Akyurt - Hilal Ayık
Altındağ - Veysel Tiryaki
Beypazarı - Tuncer kaplan
Çankaya - Duhan Kalkan
Çamlıdere - Adem Ceylan
Mamak - Asım Balcı
Kahramankazan - Serhat Oğuz
Keçiören - Zafer Çoktan
Sincan - Murat Ercan
Evren - Hüsamettin Ünsal
Güdül - Muzaffer Yalçın
Kızılcahamam - Süleyman Acar
Elmadağ - Eyüp Tekiner
Pursaklar - Ertuğrul Çetin
ABB ADAYI TURGUT ALTINOK
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Turgut Altınok olarak açıklanmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi