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    AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim dikkat çeken liste

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yerel seçime 68 gün kala AK Parti'de aday çalışmalarının sonuna gelindi. Bir bir listeler açıklanırken Başkent'te merakla beklenen isimler yarın açıklanacak. Öte yandan AK Parti'nin yarın açıklayacağı listede Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri de kulislerden sızdı.

    AK Parti&#039;nin yarın açıklayacağı Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim dikkat çeken liste
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçime iki aydan kısa bir süre kalırken temayül çalışmalarını tamamlayan AK Parti, geçtiğimiz hafta İstanbul adaylarını duyurmasının ardından yarın da Ankara ilçe adaylarını açıklamaya hazırlanıyor. Kulislerden sızan listede ise dikkat çeken isimler göze çarpıyor.

    25  İLÇEDE 20 ADAY

    ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek yarınki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracağı belirtilen AK Parti; Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayını destekleyecek.

    AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimler ise belli oldu. 

    İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI

    Akyurt - Hilal Ayık

    Altındağ - Veysel Tiryaki

    Beypazarı - Tuncer kaplan

    Çankaya - Duhan Kalkan

    Çamlıdere - Adem Ceylan

    Mamak - Asım Balcı

    Kahramankazan - Serhat Oğuz

    Keçiören - Zafer Çoktan

    Sincan - Murat Ercan

    Evren - Hüsamettin Ünsal

    Güdül - Muzaffer Yalçın

    Kızılcahamam - Süleyman Acar

    Elmadağ - Eyüp Tekiner

    Pursaklar - Ertuğrul Çetin

    ABB ADAYI TURGUT ALTINOK

    Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Turgut Altınok olarak açıklanmıştı.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiAday
    Haberler > Politika > AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim dikkat çeken liste
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