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    AK Parti’ye son 1 yılda sadece 1 şehirde 120 bin kişi üye oldu

    AK Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2023'te kaydedilen 120 bin 316 yeni üye ile Başkent’te AK Parti'nin toplam üye sayısının 875 bin kişiye yükseldiği belirtildi.

    AK Parti’ye son 1 yılda sadece 1 şehirde 120 bin kişi üye oldu
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ankara'da sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayarak herkesin derdine derman olmaya çalıştıklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi daha müreffeh bir seviyeye ulaştırmak adına verdiğimiz mücadelede bizimle aynı yolda yürümek için partimize üye olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum, hepsine hoş geldiniz diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    “ANKARA’YI TEKRAR KAZANACAĞIZ”

    Türkiye Yüzyılı vizyonu ile vatandaşların teveccühüne mazhar olmaya devam ettiklerini belirten Özcan, şunları kaydetti:

    "Önümüzde çok önemli bir seçim daha var. 5 yıldır Ankara'ya hizmet etmeden sürekli algı oyunları ve sosyal medya belediyeciliği yaparak vatandaşı kandıranlar genel seçimlerde olduğu gibi büyük bir hezimet yaşayacak. 3 ay sonra hemşehrilerimiz tekrar hak ettikleri gibi hizmet ve eser belediyeciliğine kavuşacaklar inşallah. 31 Mart akşamından sonra Ankaramızın kaybettiği 5 yılı hızlıca telafi edip tekrar Avrupa başkentleri ile yarışır hale getireceğiz."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AnkaraAk Parti
    Haberler > Politika > AK Parti’ye son 1 yılda sadece 1 şehirde 120 bin kişi üye oldu
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