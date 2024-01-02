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    Akşener’in partiyi kurduğundan beri en yakınındaki isimdi! İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları hakkında bomba iddia

    Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ile TGRT’de Medya Kritik programı yapan Gazeteci Murat İde İYİ Parti’nin Ankara ve İstanbul adaylarıyla ilgili konuştu. Parti içinden aldığı son bilgileri canlı yayında paylaştı.

    Akşener’in partiyi kurduğundan beri en yakınındaki isimdi! İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları hakkında bomba iddia
    Politika Haberleri  / TGRT

    Yerel seçimlere 3 ay kala partilerin adayları da netleşmeye başlıyor. İYİ Parti’nin Ankara adayı olacağına dair son günlerde adı sıkça gündeme gelen gelen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Mansur Yavaş’ın eski Başdanışmanı Servet Avcı’yla dikkat çeken bir iddia da Meral Akşener’in eski basın danışmanı Murat İde’den geldi.

    İde, Cem Küçük ile birlikte TGRT’de yaptığı Medya Kritik programında İYİ Parti’nin hem İstanbul hem de Ankara adaylarıyla ilgili açıklamalarından öne çıkanlar:

    “ALDIĞIM SON BİLGİ SERVET AVCI ADAY DEĞİL”

    “İYİ Parti’de merak edilen 2 şehir var. İstanbul ve Ankara. Geçenlerde sen de sormuştun, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı, hatta bir süre öncesine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın basın danışmanıydı. Ben bayağı bir sordum soruşturdum hatta bir sohbette İYİ Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak’ın Ankara adaylarının Servet Avcı olmayacağını söylediğini öğrendim. Birkaç kişiden öğrendim. Dolayısıyla Ankara Servet Avcı’yı göstermeyecek gibi bendeki bilgi bu şu anda.

    “BİZ YAVAŞ’IN OYLARINI ÇALALIM, O KAYBETSİN”

    Servet Avcı’yı tanırım, severim. Servet Avcı kimliğinde birine aday yapmak nereye zarar verir onu bilemem. İYİ Parti onu aday gösterir mi, öncelik o. İYİ Parti bir şey kaybetmez. Mansur Bey’in karşısına bir aday çıkardığınızda öyle ya da böyle Cumhur İttifakı adayının da ülkücülerin oyuna ihtiyacı var. Ülkücülerin oyunu toplamaz, 3 parçaya bölersin. Şu mantıkla düşünmüyordur, biz Yavaş’ın oylarını ‘çalalım’ o kaybetsin. Servet Avcı kimliği MHP’den de oy alabilir. Hele hele daha ünlü, karşılığı olan bir Ülkücü aday olursa Cumhur İttifakı’ndan çok oy alır.

    “İSTANBUL’DA ADAY BUĞRA KAVUNCU”

    İstanbul’da her geçen gün Buğra Kavuncu’nun ismi öne çıkıyor. Buğra Başkan hazır mı bilmiyorum. Kendisi daha önce partim ne görev verirse yaparım demişti. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı bir kariyer planlaması için önemlidir. Bir kariyer planlaması yapıyorsa hayır demez. Kazanır veya kazanamaz, aday olmak da kariyer planlamasında önemli bir adımdır.” 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: TGRT
    Haberler > Politika > Akşener’in partiyi kurduğundan beri en yakınındaki isimdi! İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları hakkında bomba iddia
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