Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni için Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli temaslarda bulundu. Devlet başkanlarıyla lobide selamlaşan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de sohbet etti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE TEMAS

Forum kapsamında önemli liderlerle görüşmesi planlanan Cumhurbaşkanı ilk olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ve Şerif arasındaki görüşmeye dair fotoğraflar AK Parti'nin resmi hesabından paylaşıldı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yer aldı.

