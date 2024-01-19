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    AYM'den 3 siyasi parti için kapatma kararı! Hukuki varlıkları resmen sona erdi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Anayasa Mahkemesi'nden Uyanış Partisi, Yeni Yol Partisi ve Türkiye Yaşam Partisi adına karar çıktı. AYM, bu partilerin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti.

    AYM&#039;den 3 siyasi parti için kapatma kararı! Hukuki varlıkları resmen sona erdi
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Anayasa Mahkemesi (AYM), üç siyasi parti hakkında kararını verdi. Karar örnekleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisinin ilk büyük kongrelerini yapmadıkları ve zorunlu organlarını oluşturmadıkları gerekçesiyle hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verilmesi adına Anayasa Mahkemesine başvurdu.

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; başvuruları inceleyen Yüksek Mahkeme, bu üç partinin dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti.

    Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği söz konusu partilerin tüm mallarının hazineye geçmesine, gereğinin yapılması için de karar örneklerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Anayasa MahkemesiSiyasi Parti
    Haberler > Politika > AYM'den 3 siyasi parti için kapatma kararı! Hukuki varlıkları resmen sona erdi
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