AYM'den 3 siyasi parti için kapatma kararı! Hukuki varlıkları resmen sona erdi

19 Ocak 2024 10:44 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 10:53

Anayasa Mahkemesi (AYM), üç siyasi parti hakkında kararını verdi. Karar örnekleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisinin ilk büyük kongrelerini yapmadıkları ve zorunlu organlarını oluşturmadıkları gerekçesiyle hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verilmesi adına Anayasa Mahkemesine başvurdu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; başvuruları inceleyen Yüksek Mahkeme, bu üç partinin dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti.

Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği söz konusu partilerin tüm mallarının hazineye geçmesine, gereğinin yapılması için de karar örneklerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.