Bahçeli, bir klasik otomobilini daha hediye etti

13 Aralık 2023 14:33 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:33

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tam bir klasik otomobil tutkunu. Bahçeli’nin klasik otomobil koleksiyonu olduğu da biliniyor.

Bahçeli ayrıca bu araçlarla zaman zaman arabesk müzik eşliğinde Ankara caddelerinde bu araçlarla sürüş yapıyor.

Renkli görüntülerle sık sık gündeme gelen MHP liderinin klasik otomobillerini hediye etmek gibi bir özelliği de var.

KLASİK MERCEDES’İNİ MHP’Lİ VEKİLE HEDİYE ETTİ

Bahçeli son olarak MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a 1982 model Mercedes marka otomobilini hediye etti.

Bahçeli’nin kendisine otomobilini hediye ettiği o anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan, duygularını anlattı.

“EN GÜZEL HATIRA OLARAK SAKLANACAKTIR”

Duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'den, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 1923 plakalı bu araç, ben ve ailem tarafından nesilden nesle, nice 100 yıllar boyunca en özel hatıra olarak saklanacaktır.

BAHÇELİ DAHA ÖNCE DE HEDİYE ETMİŞTİ

Öte yandan Bahçeli, daha önce de yol arkadaşlarına klasik otomobil hediye etmişti. Bahçeli, 2020 yılında klasik otomobillerinden birini Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a hediye etmişti.

Bahçeli yine aynı yıl 27. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'a da bir otomobil vermişti.

İki ismin yanı sıra Bahçeli 2019'da da 27. Dönem Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a "Mustang" marka klasik otomobilini hediye etmişti.