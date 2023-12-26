Bahçeli'den Özgür Özel'e sert sözler: Aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek

26 Aralık 2023 11:57 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 12:31

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli, "Özgür Özel aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir” dedi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit bölgesindeki terör saldırılarda şehit olan 12 asker için baş sağlığı dileyen Bahçeli, konuşmasında DEM Parti ve CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.

ORTAK BİLDİRİ KRİZİ

57 DEM milletvekilinin maaşının ve hazine yardımının derhal kesilmesini isteyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"DEM ve CHP'nin haricinde TBMM'de grubu bulunan 4 parti, ortak metne imza koyarak terör saldırılarını şiddetle kınamışlardır. CHP, bu metnin neresini beğenmedi? Niçin telaşa kapıldı? DEM'in siyasi kolonu olmayı nasıl hazmetti. CHP, DEM'in peşinde yuvarlana yuvarlana ahlaki tarihi mirasını kaybetmiştir. Bu kesindir. CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına geçmiştir. Hepsine birden yazıklar olsun diyorum.

"ÖZGÜR ÖZEL ZIVANADAN ÇIKMIŞTIR"

Özgür Özel zıvanadan çıkmış, zırvaya gömülmüş, zirzop siyasetiyle bindiği dalı kesmeye başlamıştır. Terörist Demirtaş'ı selamlayan bu gafilin sonunda kafese alınıp bölücülük narkozuyla uyuşturulduğu ortadadır. Demlenmiş CHP yönetimi yüz karasına dönüşmüştür.TBMM'nin ortak açıklamasına imza atmayarak PKK'nın safına geçen CHP, DEM kadar milli güvenlik tehdididir. Terör saldırılarından hemen sonra Milli Savunma Bakanımızdan Meclis'i bilgilendirmesini isteyen zihniyet sorumsuzdur. Memleketi Manisa'da protesto edilen bu şahış, aklını başına almazsa sokakta dahi yürüyemeyecektir."

ÖZGÜR ÖZEL PROTESTO EDİLMİŞTİ

Manisa'nın Saruhan Bey Camii'nde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak için cenaze töreni düzenlendi. Manisa Valisi Enver Ünlü, Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve birçok vatandaş törene katıldı. Cenaze namazının ardından, bir grup insan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto etmek amacıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Ancak, bir şehit yakını, Özel'e yönelik protestoya tepki göstererek, "Bırakın da acımızı yaşayalım. Şehidimizi mahcup etmeyelim, herkes başımızın tacıdır" diyerek duygusal bir çağrıda bulundu.

ORTAK BİLDİRİ KRİZİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe kanunu teklifi görüşmeleri devam ederken, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit edildiği terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı. Bu bildiriyi CHP ve DEM Parti imzalamadı.

"BİRLİKTELİĞİ 4 SİYASİ PARTİ SAĞLAYABİLDİK"

CHP ve DEM Parti Grupları'nın bu bildiriyi imzalamamasına ilişkin eleştiride bulunan Bülbül, "Milletimizin üzüntüye düştüğü bu günlerde ortak bir tavır almamız gerekiyordu. Ancak bu birlikteliği sadece 4 siyasi parti sağlayabildik" şeklinde konuştu.

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili yayımladığı ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ORTAK BİLDİRİ

Bildiride, aynı zamanda şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz"

"MİLLİ YAS İLAN EDİLMELİ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştüğünü aktardı. Mecliste genel görüşme yapılmasını istediklerini, ardından ortak bir tavır ortaya koyulması gerektiğini dile getiren Başarır, şöyle devam etti:

"Ortak tavır konusunda 'evet' ama bunu ortaya koyduktan sonra yarın seçim meydanlarında videolarla, başka propaganda araçlarıyla şehitlerimizin üzerinden siyaset yapılmasını kabul etmiyoruz. O yüzden yapmamız gereken şey, önümüzdeki hafta Meclisi genel görüşmeye çağıracağız çünkü kolay değil, milli yas ilan edilmeli. TRT'ye bakalım, müzik çalıyor devletin kanalında. Suudi Kralı ölüyor, milli yas ilan ediyoruz, 12 vatan evladı öldü bugün... Bildiri konusunda önce herkes samimi olmalı, bu konuyu ortak dert edinmeli. Yarın, bir ay sonra seçim meydanlarında bu eylemi gerçekleştirenlerin liderleriyle, sahte videolarla seçim propagandası malzemesi yapılırsa işte bu olmuyor. O yüzden biz, pazartesi günü yetkili kurullarla toplanacağız, Meclisi genel görüşmeye çağıracağız. Bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyacağız, ondan sonra açıklamayı Meclis olarak yapacağız."