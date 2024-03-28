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Haberler > Politika > Bakan Güler yarın ABD heyetiyle görüşecek

Bakan Güler yarın ABD heyetiyle görüşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Güler yarın ABD heyetiyle görüşecek

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yarın ABD heyetiyle görüşecek. Görüşmede gündem, askeri ilişkiler, F16 ve terörle mücadele konuları olacak.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. 

Toplantının öne çıkan başlıkları şu şekilde:

(İzmir Limanı’nı ziyaret eden Yunan Gemisinin Türk Bayrağı çekmemesi) Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece, yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 268'i Irak'ın, 378'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 646 oldu.

1 TERÖRİST TESLİM OLDU

Yine, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakoluna teslim oldu.

Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 82 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'si terör örgütü mensubu. 2 bin 572 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetler de planlandığı şekilde devam ediyor.

3 Mart'ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katıldı.

Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

ABD'Lİ HEYET YARIN TÜRKİYE'DE

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları; ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetinin yarın Ankara'yı ziyaret edeceği edeceğini bildirdi. Görüşmede ABD'nin PKK desteği, F-16 süreci ele alınacak.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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