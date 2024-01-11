Bakan Özhaseki ile muhtar arasında dikkat çeken diyalog: O işler öyle olmuyor

11 Ocak 2024 14:19 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 14:20

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'te İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Program sırasında muhtarla arasında geçen diyaloğu da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Programda söz alan bir mahalle muhtarı yaşadığı sıkıntıları anlatırken, muhtarlığın bakanlık kadar konforlu olmadığını söyledi.

“SABAHI YOK, AKŞAMI YOK”

Muhtarın bu sözlerine esprili bir şekilde yanıt veren Özhaseki, "Geriden baktığınızda bir Bakan veya Vali, siyah bir arabaya biniyor. Korumaları var, konforlu gibi gözüküyor. Ancak ne cumartesisi var ne pazarı. Sabahı yok, akşamı yok. Bakanlık konforlu gibi gözüküyor ama öyle kolay değil" dedi.

"30 SENE BOYUNCA GÖREV YAPTIM"

Bakanlık için bilgi ve tecrübenin önemli olduğunu, aynı zamanda çok çalışmak gerektiğini söyleyen Bakan Özhaseki'nin "Oraya gelinceye kadar anamız ağladı. 30 sene boyunca Belediye Başkanlığı, Bakanlık ve Yerel Yönetimler Başkanlığı görevlerinde bulundum. Ne zannediyorsun?" diye cevapladığı diyalog salondaki herkesin gülümsemesine neden oldu.

"BUGÜN TATİL YAPAYIM DEDİĞİMDE VİCDANIM RAHATSIZ OLUYOR"

Bakan Özhaseki konuşmasının devamında "Bunu atışmak için değil, bilin diye söylüyorum. Depremzedelerin derdi bizim derdimiz. Emin olun kendi kendime 'bugün bir tatil yapayım' dediğimde vicdanım rahatsız oluyor. 'İnsanlar konteyner evde oturuyor' diyorum. Dünya üzerinde hangi devlet 'Bir sene içerisinde bütün depremzedelerin evini veriyoruz' diyor. Var mı böyle bir devlet? Ufak tefek sorunlar olsa da bunların altından hep beraber kalkacağız." ifadelerini kullandı.