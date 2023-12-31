'Başarısızlık' dedi, İYİ Parti'den istifa etti

31 Aralık 2023 15:01 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 15:02

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde takvim yaklaşırken İYİ Parti'deki istifa dalgası devam ediyor. Kırşehir Kaman İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz istifa ettiğini duyurdu.

Hüseyin Karaboğaz, son seçimlerden sonra kan değişimi olması gerektiğini belirterek, Kaman’daki oy oranlarının yüzde 8 düştüğünü, başarısızlığın olduğunu söyleyerek istifa ettiğini açıkladı.

Hüseyin Karaboğaz’ın açıklaması şu şekilde:

"2017 yılında Müfit Göçen başkanımın tebliği ile İYİ Parti Kurucu İlçe Başkanlığına atandım. Bugüne kadar Kaman'ımıza dilinin döndüğü, gücümün yettiği kadar hizmet etmeye çalıştım. Son seçimlerden sonra il başkanlığımızda bir kan değişimi şekillendi. İlçemde de oylarımızın düştüğü ve bir başarısızlığın olduğu aşikar. Nedeni ne olursa olsun, başkan ben isem ilçemdeki sorumluluk da bana aittir."