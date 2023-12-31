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    'Başarısızlık' dedi, İYİ Parti'den istifa etti

    İstifaların ardı arkasının kesilmediği İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi. Kırşehir'de, İYİ Parti Kaman İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz, seçim sonrası başarısızlığı gerekçe göstererek görevi bıraktığını duyurdu.

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    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde takvim yaklaşırken İYİ Parti'deki istifa dalgası devam ediyor. Kırşehir Kaman İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz istifa ettiğini duyurdu.

    Hüseyin Karaboğaz, son seçimlerden sonra kan değişimi olması gerektiğini belirterek, Kaman’daki oy oranlarının yüzde 8 düştüğünü, başarısızlığın olduğunu söyleyerek istifa ettiğini açıkladı.

    'Başarısızlık' dedi, İYİ Parti'den istifa etti

    Hüseyin Karaboğaz’ın açıklaması şu şekilde:

    "2017 yılında Müfit Göçen başkanımın tebliği ile İYİ Parti Kurucu İlçe Başkanlığına atandım. Bugüne kadar Kaman'ımıza dilinin döndüğü, gücümün yettiği kadar hizmet etmeye çalıştım. Son seçimlerden sonra il başkanlığımızda bir kan değişimi şekillendi. İlçemde de oylarımızın düştüğü ve bir başarısızlığın olduğu aşikar. Nedeni ne olursa olsun, başkan ben isem ilçemdeki sorumluluk da bana aittir."

    'Başarısızlık' dedi, İYİ Parti'den istifa etti

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Istifa
    Haberler > Politika > 'Başarısızlık' dedi, İYİ Parti'den istifa etti
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