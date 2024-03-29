BBP'den son dakika seçim kararı! Bayrampaşa adayı AK Parti lehine yarıştan çekildi

Yerel seçimlere 2 gün kala Büyük Birlik Partisi'nden AK Parti lehine kritik karar geldi. BBP Bayrampaşa İlçe Başkan Adayı Murat Mert, yarıştan çekildiğini duyurdu. Mert, destekçilerini 'AK Parti'ye oy vermeye' davet etti

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) yerel seçimlere 2 gün kala kritik bir karar geldi. BBP Bayrampaşa İlçe Başkan Adayı Murat Mert AK Parti lehine yarıştan çekildiğini duyurdu.

BBP'DEN AK PARTİ LEHİNE KRİTİK KARAR

Destekçilerini AK Parti'ye oy vermeye çağıran Murat Mert, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Türk Milletinin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortağıyız"

Büyük Birlik Partisi, 15 TEMMUZ 2016 tarihinde sokakta Aziz Türk Milletinin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortağıdır. Kurucu Liderimiz Şehit Muhsin YAZICIOĞLU Türk siyasi tarihinin elleri kire bulaşmamış ilk siyasi şehididir. Bizler de Şehit Liderimizin İlay-i kelimettulah için nizamı alem davasının davacılarıyız.

Bir konuşmasında şehit liderimiz, "Seçim demokratik hakkımız olarak düşünülsün. Herkes sandıkta ne yaparsa yapsın, insanlar birbirini kırmasın. Seçimler kavga aracı olmasın sel gider kumu kalır bu seçimde gidecek ama siz akraba olarak komşu olarak kalacaksınız." sözleri ile yakın siyasi tarihimize imzasını atmıştır.

"ADAYLIĞIMI GERİ ÇEKİYORUM"

Bizler Büyük Birlik Partisi'nin davasının davacıları, teşkilat mensupları, Alperenleri olarak Şehit Liderimizden ve Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’den gördüğümüz milliyetçi, maneviyatçı, demokrat siyaset anlayışı ile görev yapmaktayız.

Bayrampaşa ilçesinde aday olduğumuz süre içerisinde yaptığımız saha çalışmalarında gördüğümüz bazı kirli ilişkiler, kent uzlaşısı adı altında CHP ve DEM partilerinin milli olmayan şer ittifakının; Bayrampaşamıza, Ülkemize, Devletin varlığı ve bağımsızlığına, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğine zarar getireceğini gördüğümüz için; hiç bir maddi beklenti içinde olmadan, herhangi bir pazarlığın tarafı olmaksızın, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı davranmamak adına AK Parti adayını desteklemek üzere, Genel Merkezimizin, İl Başkanlığımızın ve İlçe Başkanlığımızın bilgisi dahilinde adaylığımı geri çekiyorum

Büyük Birlik Partisi sevdalılarını, yukarıda belirttiğim geçerli nedenlerden dolayı AK Parti adayına oy kullanmaya davet ediyorum.

YAZICIOĞLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Açıklamama, Şehit Liderimiz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun yine tarihe geçmiş bir sözü ile son veriyorum:

"Müslümanların iktidar olmasını engellediniz sözünü size söyletmeyeceğim. BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Temmuz 1996’daki sözleri hafızalardaki yerini koruyor. Milli Görüş hareketinin kurucu lideri merhum Erbakan Hoca da o sözleri alkışlamıştı. Var olsun teşkilat. Var olsun Alperenler.