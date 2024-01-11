Candan Yüceer 4 dönem vekillik yaptı, belediye başkan adayı gösterilince tartışma çıktı

11 Ocak 2024 10:44 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 11:00

31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kala CHP’de belediye başkan adayları belli oluyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, daha önce CHP’den 4 dönem milletvekilliği yapan Candan Yüceer oldu.

Yüceer, CHP’de genel başkanlık yarışında Özgür Özel'i desteklemişti.

İddiaya göre Tekirdağ’da anketlerden Vahap Akay çıkmış, CHP il ve ilçe teşkilatlarının büyük çoğunluğu Akay'ı desteklemişti.

"YENİ YÜZLER TARİH YAZACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun son döneminde Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem, Yüceer'in adaylığının ardından X hesabından bir göndermede bulundu.

Erdem, "24, 24, 26, ve 27. dönem Tekirdağ milletvekilimiz; 34, 35, 36 ve 37. dönem Parti Meclisi üyemiz (parti yöneticimiz) Sayın Candan Yüceer'in Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığını tebrik ederim. Partimizdeki değişimin siyasetimize kazandırdığı 'bu yepyeni yüzler' sayesinde değişim, Tekirdağ'dan tüm ülkeye yayılacak, partimiz CHP tarih yazacak." ifadelerini kullandı.