CHP lideri Özel açıkladı: Gökhan Zan, CHP'den Hatay'ın Arsuz belediyesini istemiş

CHP'deki Hatay krizi hâlâ çözülebilmiş değil. Mevcut başkan Lütfü Savaş'ın tekrar aday gösterilmesine eleştiriler sürerken CHP lideri Özel, "Daha iyi bir alternatif görürsem değiştiririz" dedi. Özel, Lütfü Savaş'a "Çekilin" çağrısı yapan TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan ile İyi Parti'den istifa ettikten sonra görüştüklerini belirterek, "Arsuz belediyesi için talepte bulundu, ‘Lütfü Savaş ile de uyumlu çalışırım’ dedi" bilgisini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içindeki Hatay krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın tekrar aday gösterilmesinin neden olduğu tepkilere de değinen Özel, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay adayı olarak tanıtılan eski İyi Partili Gökhan Zan ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

'GÖKHAN ZAN ARSUZ BELEDİYESİ İÇİN TALEPTE BULUNDU'

Hürriyet'te yer alan habere göre, Lütfü Savaş eleştirilerine cevap veren Özel, "Lütfü Savaş’ı alternatifleri daha büyük kabul görmediği için aday gösterdik" dedi. Özel, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin Hatay'daki anmasında Savaş'ın protesto edilmesine ilişkin "Tepkiler önemli ama o gün yüzde 99 hükümet protesto edildi. Bunların içinde son derece organik Hataylılar vardı ama o grupları organize edenler de vardı. Mesela Gökhan Zan büyük bir grubu organize etmişti" ifadelerini kullandı.

Gökhan Zan ile İyi Parti'den ayrıldıktan sonra bir görüşme yaptıklarını belirten Özel, "Arsuz belediyesi için talepte bulundu, ‘Lütfü Savaş ile de uyumlu çalışırım’ dedi. Kendisini aday gösterebilirdik ama İYİ Parti’den milletvekili adaylığını da düşünerek göstermedik" diye konuştu.

HATAY AÇIKLAMASI: DAHA İYİ BİR ALTERNATİF GÖRÜRSEM DEĞİŞTİRİRİZ

Özel, Hatay'daki eğilimleri 10 günde bir ölçtürdüklerini söyleyen Özel, "Aldığımız yetkinin içine Hatay da giriyor, aday geri çekme ve yeni aday gösterme yetkisi aldık. Ama Lütfü Bey’in Hatay halkından gördüğü kabul kamuoyundaki algısının ötesinde. Ama daha iyi bir alternatif görürsem değiştiririz, buna Lütfü Bey de anlayış gösterir. Hatay halkı ile inatlaşıyor değiliz, inatlaşsak kararımız kesin der, giderdik" dedi.

'HALUK LEVENT'İ ÇOK ÖNEMSİYORUM'

Haluk Levent ve Aylin Kotil'e Hatay için teklif götürülmesine ilişkin de konuşan Özel, "Partilerin resmi teklifinin dışında bazen eski yeni yöneticiler, hemşehriler, arkadaşlar arka kapı diplomasisi yürütür. Haluk Bey evet deseydi ankette ölçtürürdük. Ama ben Haluk Bey’i çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

'VARDIĞIMIZ YER BENİ TATMİN ETMİYOR'

Özel, İzmir listesine özenle çalıştığının altını çizerek, "Bir iki ilçe dışında büyük kabul gördü liste" dedi. Listenin adaylar arasında şaşkınlığa ve tartışmalara neden olabildiğini söyleyen Özel, "Ama sahada gördüğü kabul inanılmaz" diye belirtti.

Kadın aday sayısında 2, genç aday sayısında 6 kat artış olduğu bilgisini paylaşan Özel, "Vardığımız yer beni tatmin etmiyor" dedi.

Özel, yaşı nedeniyle CHP’nin Çankaya Belediyesi adayı olan CHP parti meclisi üyesi Hüseyin Can Güner hakkında gelen eleştirilere şöyle cevap verdi:

"31 yaşındaki aday Çankaya Belediyesi’nin bütçesini nasıl yönetecek deniyor. 32 yaşında başbakanlar Türkiye’nin beş katı milli geliri olan ülkelerin ekonomilerini yönettiler Avrupa’da."

'GÜRSEL ABİ'NİN İSTİFASINA İNANILMAZ ÜZÜLDÜM, KENDİSİNİ ARAYACAĞIM'

Özel'in gündemindeki önemli konulardan biri de Gürsel Tekin'in istifasıydı. Esenyurt'tan belediye başkan adayı gösterileceği iddia edilen Tekin, partisine ağır eleştiriler getirerek istifa etmişti. Tekin'in istifasını değerlendiren Özel, şunları söyledi:

"Gürsel Abi’nin istifasına inanılmaz üzüldüm. Çünkü Gürsel Başkan’ın karar mercilerinde olduğu ve tartışmalı kararların alındığı süreçler hep yaşandı. Kadıköy’de onun yerine beni yapsaydınız dediği adayın ne liyakatına, ne eğitimine, ne siyasi tecrübesine ne de yaşına diyecek bir şey yok. Birkaç gün sonra kendisini arayacağım, bu ilk kızgınlık geçtikten sonra Gürsel Abi’nin baba ocağına yeniden döneceğini düşünüyorum. Yani herkes yapar da Gürsel Tekin’in bunu yapmaması gerekir. Çünkü buralarda hangi zor kararların nasıl alındığı ortada. Adaydan mennun olmayan herkes istifa etse parti kalmaz, bunu en iyi Gürsel Tekin biliyor."

'DEM İLE GÖRÜŞMEYİ ŞEYTANLA PAZARLIK EDİLİYORMUŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR'

DEM Parti ile olan görüşmelere ilişkin de konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımıza, bölgenizde DEM Parti seçmeni yoğunluğu varsa onların da oy verebileceği bir adayı önerirseniz, bunun üzerinde kent uzlaşısı sağlanabilir, bazı yerlerde bunun gözetilmesi gerekiyor diyorum. DEM ile görüşmeyi şeytanla pazarlık ediliyormuş gibi gösteriyorlar. Asıl bizim yaptığımız çok samimi, görüşüyoruz, görüştüğümüzü de söylüyoruz. A

sıl DEM ile en ileri görüşmeleri yapıp da bunu seçmeninden gizleyenlerin yaptığı hem seçmenlerine hem DEM’e hem de Kürt seçmene saygısızlık. Yasak ilişki muamelesi yapıyorlar DEM ile kurdukları ilişkiye. Benim ilişkim ise herkesin gözü önünde. Bizim yaptığımız mı demlenmek, onların yaptığı mı?"

GÖKHAN ZAN CEPHESİNDE NE OLMUŞTU?

Eski futbolcu Gökhan Zan, 6 Şubat depremlerinden sonra siyasete atılmıştı. Zan, 14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerinde İyi Parti'den aday olmuştu.

Gökhan Zan, altı ay sonra partiden ayrılma kararı almıştı. Zan, 27 Aralık'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay’a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından kardeşlerimin sesini Meclis’te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti’den istifa ediyorum."

İyi Parti'den istifa eden Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a çağrı yapan Zan, "Çekilin ve Hatay İttifakı'nın etrafında birleşelim" demişti.

Partinin Mersin Tarsus İlçe Teşkilatı, Zan'ın Hatay'dan aday gösterilmesine tepki olarak istifa ettiklerini duyurmuştu. İstifa metninde “TİP’in sürekli popüler kimlikler üzerinden adaylık dayatmasının partinin varoluş amacına ters olduğu” belirtilmişti.

Gökhan Zan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün aday olması halinde adaylıktan çekilebileceğini söylemişti.

TV100'e bağlanan Zan "Mustafa Sarıgül ile telefonda görüşüp 'Aday olursanız ben çekilirim' dediniz mi?" sorusuna şu cevabı vermişti.

"Tabii ki dedim. Son 20 yıldır ağabey-kardeş ilişkimiz var ve ben kendisini yakinen de çok iyi tanırım. Ben inanıyorum ki doğru bir aday olursa Türkiye İşçi Partisi'nin hayır diyeceğini düşünmüyorum. "