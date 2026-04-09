CHP'li belediyelerde art arda gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonlarını değerlendiren TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, rüşvet iddialarının seçmende "siyasi operasyon" algısını yıkarak "hukuki süreç" inancını güçlendirdiğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısını, "karşılığı olmayan bir hamle" olarak nitelendiren Atik, diğer muhalefet partilerinin bu öneriye mesafeli durduğunu ve anayasal şartlar gereği bu talebin sonuçsuz kalacağını ifade etti.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki yolsuzluk operasyonlarını ve Genel Başkan Özgür Özel'in gündeme getirdiği ara seçim çağrılarını Türkiye Gazetesi Editörü Gülcan Ayboğan'a değerlendirdi. Atik, CHP’li belediyelerde yaşanan hukuki süreçlerin seçmen üzerindeki etkisine ve ara seçim önerisinin siyasi arenadaki karşılığına dikkat çekti.

CHP BELEDİYELERİNDEKİ YOLSUZLUK OPERASYONLARI

Fatih Atik, CHP'li belediyelerde yürütülen operasyonların sadece tek bir bölgeyle sınırlı kalmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tablo sadece Üsküdar Belediyesi'ndeki operasyonlara sınırlı değil, yani 19 Mart 2025'ten bu yana 1 yıldan fazla zaman oldu. Çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili belediyeye yolsuzluk operasyonu yapıldı ve Üsküdar onlardan en sonuncusu ama devam eden operasyonlar var. Geçen hafta Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon yapılmıştı. Marmaris'te yine benzer bir operasyon yapılmıştı."

"YOLSUZLUK İDDİALARI AYUKA ÇIKTI"

Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarının toplumda geniş yankı bulduğunu vurgulayan Atik, CHP'nin bu konudaki tutumunu eleştirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir başarı elde etmesine rağmen belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları rüşvet iddiaları ayuka çıktı. Bu operasyonlarla bunları engellemek yerine bunları savunan bir pozisyon takınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu tarafıyla tartışılıyor. Aynı zamanda başkanların kendi personeliyle gönül ilişkilerine girdiklerine tanıklık ettik." dedi.

SEÇMEN ALGISINDAKİ DEĞİŞİM

Atik, operasyonların başlangıçta "siyasi" olarak görüldüğünü ancak zamanla bu algının değiştiğini savundu. Atik, "Ekrem İmamoğlu davaları üzerinden başlangıçta bu işleri siyasi operasyon olarak görenlerin sayısıyla bugün buna siyasi operasyon gözüyle bakanların arasında ciddi bir negatif fark oluştu. Yani daha öncesinde rakamları tam hatırlamıyorum ama operasyonları %35 civarında belki daha fazla oranda siyasi olarak gören seçmen grubu artık çok daha düşük oranlarla bunlara siyasi gözüyle bakıyor ve hukuki soruşturmalar olarak değerlendiriyorlar. CHP ile örgüt arasında bir duygusal kopuş yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ARA SEÇİM KARTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısını değerlendiren Atik, bu hamlenin siyasi bir karşılığı olmadığını belirterek, "Geçen hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ara seçim kartını açtı. Bu bir rest olarak da sunuldu, siyasi hamle şeklinde değerlendirmeler yapıldı ama oysa öyle değil. Bugün de Özgür Özel, İstanbul'da TİP'i ziyaret etti. CHP Genel Başkanı orada ara seçimin yapılması gerektiği konusuna tekrar vurgu yaptı ve bunun bir anayasal zorunluluk olduğunu söyledi." dedi.

MUHALEFETİN, 'ARA SEÇİM' ÖNERİSİNE TEPKİSİ

Diğer muhalefet partilerinin ara seçim teklifine mesafeli durduğunu dile getiren Atik, şu detayları paylaştı:

"İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi. Müsavat Bey, 'Evet iktidar ülkeyi yönetemiyor, ülkenin yönetimi ile ilgili bazı problemler var ve bunun nihayetinde gidilecek yer, yapılırsa bir erken seçimdir yoksa ara seçim beyhude bir çabadır' dedi ve ayağı yere basmayan bir öneri olarak değerlendirdi. Fakat DEM Parti ara seçim ifadesini bile ağzına almadı. DEM Parti sözcüleri Türkiye'nin savaşla uğraştığını, yanı başımızda bir savaş olduğunu, ekonomide problemler olduğunu ve daha demokratik bir ortam sağlanması gerektiğini belirtip, olursa erken seçime hazır olduklarını söylediler."

ARA SEÇİM İÇİN GEREKLİ HUKUKİ ŞARTLAR NELER?

Atik, mevcut tabloda ara seçim yapılabilmesi için anayasal bir zorunluluk bulunmadığını şu sözlerle açıkladı:

"Mevcut durumda böyle bir zorunluluk yok. Yani şu anda Meclis iş tüzüğüne göre ve anayasaya göre ara seçim yapılması için bir zorunluluk bulunmuyor. İkinci formülde toplam 30 milletvekilliğinin boşalması halinde ara seçim yapılabiliyor. Diğer partilerden istifa olmayacağına göre 22 kişilik bir istifa olması gerekiyor, bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nden olabilir. Yani 22 milletvekili istifa ederse boşalan milletvekili sayısı 30'a tamamlandığı için ara seçim yapılabilir."

"SONUÇ ALINAMAYACAK BİR ÇABA"

Atik, milletvekili istifalarının Meclis Genel Kurulu onayına tabi olduğunu hatırlatarak analizi şu şekilde noktaladı:

"Ben milletvekili olsam ve 'istifa ediyorum' desem bile Genel Kurul'un bunu kabul etmesi gerekiyor. Dediğim gibi 22 tane CHP'li milletvekili daha, 'istifa ediyoruz' diye açıklama yapsa bile Meclis Genel Kurulu'nun çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olduğu için onların onayına tabi. Peki böyle bir şey olabilir mi? Cumhurbaşkanı, 'Olmaz, ara seçim bizim gündemimizde yok' dedi. Dolayısıyla Özgür Özel'in bu çağrısının beyhude boş bir çaba olduğu çok açık."

