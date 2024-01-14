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    CHP'li belediye başkanı 'Komplo kurdular' dedi, zehir zemberek sözlerle istifa etti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Trabzon’un tek CHP'li belediyesi Beşikdüzü’nde yerel seçim öncesi büyük bir skandal yaşandı. Belediye başkanı Ramis Uzun, aday seçiminde komplo kurulduğunu, hile yapıldığını iddia ederek zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti.

    CHP&#039;li belediye başkanı &#039;Komplo kurdular&#039; dedi, zehir zemberek sözlerle istifa etti
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçime sayılı günler kala partilerin belediye başkan adayları bir bir açıklanırken CHP'nin Trabzon'daki tek kalesinde istifa skandalı patlak verdi. Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun yeniden aday gösterilmeyi beklerken, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için Cahit Erdem’in aday gösterilmesi nedeniyle partisinden istifa etti.

    "HALKIMIZA YAPILAN EN BÜYÜK SAYGISIZLIK"

    Aday seçiminin taraflı şekilde il ve ilçe örgütüne daaytıldığını, ön seçime dahi gidilmeden, kamuoyu araştırması yapılmadan atama yapıldığını belirten Uzun, "Durum kabul edilebilir değildir. Üyelerimize ve halkımıza yapılan en büyük saygısızlıktır. Şahsıma ön seçim yapılacak dediler de girmedim mi? Ön seçimden çıkacak aday adayı ile senin aranda kamuoyu araştırması yapılacak dediler de hayır mı dedim?" ifadelerini kullandı.

    CHP'li belediye başkanı 'Komplo kurdular' dedi, zehir zemberek sözlerle istifa etti

    "ŞAHSIMA KURULAN BİR KOMPLODUR"

    Başkan Ramis Uzun sözlerini şöyle sürdürdü;

    "Bunların hiçbiri yapılmadan üyelerimizin sadece yüzde 35 ile seçilen geri kalanının kabul etmediği kişi çeşitli hileler ile aday ilan edilmiştir. Bu durum kabul edilebilir değildir. Üyelerimize haksızlık edilmiştir. Şahsıma ve halkımıza kurulan bir komplodur. Kabul edilemez. Şahsıma, üyelerimize ve halkımıza yapılan bu komployu kınıyor, üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum" dedi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > CHP'li belediye başkanı 'Komplo kurdular' dedi, zehir zemberek sözlerle istifa etti
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