Übeyit Bartin yakalandı! Turgut Altınok'tan 'yargı önünde hesaplaşacağız' mesajı

Yasa dışı bahis suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve trol ağı ile İBB ve ABB başta olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartin gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahis ve yasa dışı kumar oynatanlara, sosyal medya trollerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." mesajını paylaştı. Konuya dair açıklama yapan Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok ise "Rakiplerimizin bir çete liderinden medet ummaları, finans dahil her türlü imkanlarını seferber etmeleri ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarttığı Übeyit Bartin, Didim'de gözaltına alındı. Bartin'in, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı iddia edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından şu mesajı paylaştı:

"Futbol ve Diğer Spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet suçu firarisi ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan “Übeyit Bartin”, Aydın’da düzenlenen “SİBERGÖZ-27” operasyonuyla yakalandı. Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahis ve yasa dışı kumar oynatanlara, sosyal medya trollerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM İstihbarat Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yasa dışı bahis suçundan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan, Übeyit Bartin’in kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte Twitter(X) hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaparak takipçi kazandığı ve yasal olmayan sitelerin reklamlarını paylaşarak para kazandıkları, bu yolla vatandaşları yasadışı bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edildi. 54 Twitter (X) hesabı hakkında yapılan çalışmada; 2 hesabın kullanıcısı tespit edilerek, 20 hesapta 10 farklı yasa dışı bahis sitesinin reklamının yapıldığı, Reklamı yapılan 10 yasa dışı bahis sitesinin farklı uzantılarla açılan siteleri de dahil olmak üzere toplamda 268 yasa dışı bahis sitesinin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca kapattırıldığı anlaşılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

ALTINOK: ÇETE LİDERLERİNDEN MEDET UMUYORLAR

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, gözaltı haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altınok, paylaşımında "Hakkımızda karalama kampanyası başlatanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Altınok'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Yasa dışı bahis suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında yakalama kararı çıkardığı ve bugün gözaltına alınan Übeyit Bartin'a ait trol ağının deşifre olduğunu ve söz konusu şahsın CHP tarafından finanse edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

Kirli ağa ait hesaplar incelendiğinde şahsımı 7/24; yalan, iftira, dezenformasyon ile hedef aldıkları, psikolojik harekat yürüterek karakter suikastı denedikleri görülmektedir. Söz konusu haberde yer alan ve açık kaynak dijital bilgiler ışığında hakkımızda karalama kampanyası başlatanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Deşifre olan trol ağı çetesinin 1 numarası olan şahsın aynı zamanda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığının tespit edilmesi ayrıca manidardır. Öyle ki rakiplerimizin terör örgütü propagandasını yapan ve yasa dışı bahis suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan bir çete liderinden medet ummaları, finans dahil her türlü imkanlarını seferber etmeleri ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir.

Düştükleri çukurdan zirveye taş atmaya çalışan zavallılardan, senaristlerinden, yalan siyasetinden medet umanlardan ve terör örgütleriyle açık ittifak yapanlardan yargı önünde hesap soracağız."