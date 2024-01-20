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    CHP'li belediyenin töreninde dikkat çeken kare: Özel ve Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    CHP'de genel seçim mağlubiyetinin ardından başlayan değişim çağrıları ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Genel Başkanlık koltuğunu devralan Özgür Özel, Çankaya Belediyesi’nin Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi açılışına katıldı. Özel'in, aynı programa katılan selefi Kılıçdaroğlu ile yan yana oturmaması dikkat çekti.

    CHP&#039;li belediyenin töreninde dikkat çeken kare: Özel ve Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esti
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), ilk turu 14 Mayıs, ikinci turu ise 28 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen genel seçimlerde alınan mağlubiyetin ardından değişim tartışmaları baş göstermişti. 

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkışıyla yükselen değişim çağrılarına o dönemde CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel de katılmış, "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" demişti.

    Tartışmaların gölgesinde geçen kasım ayında gerçekleştirilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci turda 812 oy alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 13 yıldır Genel Başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görevi devraldı.

    CHP'li belediyenin töreninde dikkat çeken kare: Özel ve Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esti

    'SEÇİMLERE SIRTIMDA HANÇERLE GİRDİM'

    Kılıçdaroğlu'nun kritik kurultayın açılış konuşmasındaki, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ateşi, ihaneti gördük ama yılmadık yıkılmadık, çalıştık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen asla boyun eğmedik. Yüküm ağırdı, hançerlerle birlikte ağırdı ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değil hançerlerdi", "Vefalı olacaksın vefalı, sırtından hançerlemeyeceksin" sözlerinin 'değişimcilere' yönelik olduğu iddia edilmişti. 

    Kurultaya gidilen süreçte sert açıklamalarıyla dikkat çeken Özgür Özel'le Kılıçdaoğlu arasında, görev değişimi sonrası soğuk rüzgarların estiği öne sürülmüştü.

    YAN YANA OTURMADILAR

    Bugün ajanslara düşen bir fotoğraf karesi de halef-selef arasındaki soğuk rüzgarlar iddiasını doğrular nitelikteydi.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi açılışına katıldı. 

    Açılış törenine CHP’nin eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da katıldı. 

    Kılıçdaroğlu ve Özel’in yan yana oturmaması ise dikkatleri çekti.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Özgür ÖzelKemal KılıçdaroğluChp
    Haberler > Politika > CHP'li belediyenin töreninde dikkat çeken kare: Özel ve Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esti
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