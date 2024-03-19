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Haberler > Politika > CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı hakkında 'ihaleye fesat karıştırdı' iddiası

CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı hakkında 'ihaleye fesat karıştırdı' iddiası

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı'nın adrese teslim ihaleler gerçekleştirdiği iddia edildi. 

Geçen yıl görüntüsüyle Türkiye gündemine oturan CHP'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, bu kez adrese teslim ihalelerle adından söz ettirdi.

Beyaz TV’de yayınlanan Sürmanşet programında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı’nın Bilecik Belediye Başkan Vekilliği dönemine ait olduğunu iddia ettiği bazı faturalar göstererek, adrese teslim ihaleler gerçekleştirdiği iddialarında bulundu.

CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı hakkında 'ihaleye fesat karıştırdı' iddiası - 1. Resim

AK PARTİLİ İSİMDEN AÇIKLAMA

Bu iddialar ardından AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz bir açıklama yaparak, "Bu tarz haberleri duymak maalesef bizleri şaşırtmıyor. Bu konuyla ilgili Melek Mızrak Subaşı ne söyleyebilecek merak ediyorum doğrusu.

Konu ile ilgili bilgisi var mı? Yoksa yine sorumluluk alanı dışında mı kalıyor? Bilecik için bu dönem bu tarz haberler rutin işlere dönüştü fakat yine kafayı kuma gömmeye devam mı edecekler merakla bekliyoruz" dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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