Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cameron, gün içerisinde Dışişleri Bakanı Fidan ile de görüşmüştü.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi. Erdoğan, Cameron'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

    Görüşme, Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

    Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

    BAKAN FİDAN İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

    Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliğindeki görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştı.

    Dışişleri Bakanı Fidan’ın Orta Doğu’da kalıcı barış için Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerine de değinilmişti.

    Cameron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirmişti.

    Karadeniz'in güvenliğinin önemine de değinilen görüşmede iki bakan, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayii olmak üzere, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını da teyit etmişti.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile görüştü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, adaylıktan çekildi - PolitikaCHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, adaylıktan çekildiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lahey'deki tarihi İsrail kararına ilk sözler - Politika'Memnuniyetle karşılıyorum, sürecin takipçisi olacağız'Lahey'deki tarihi İsrail kararına Türkiye'den ilk tepkiler - Politika'Eli kanlı katillere hak ettikleri cezayı verin'Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İzmir adayları yarın açıklanacak - PolitikaAK Parti'nin İzmir adayları yarın belli oluyorMuharrem İnce'nin 'yerel seçim' kararına CHP'den ilk açıklama - Politika'Belediye meclis üyeliği ve İzmir'de ilçe başkanlığı istedi'İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Türkiye'de - Politikaİngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Türkiye'deYSK'da 'seçim pusulası' mesaisi: Kura çekilerek belirlenecek - PolitikaYSK'da 'seçim pusulası' mesaisi: Kura çekilerek belirlenecekRakip partiler birbirine çengel atıyor, küskünler yeni rota arıyor... - PolitikaKüskünler yeni rota arıyorCHP'de 200 isim bugün netleşiyor, İzmir belirsizliği sürüyor... - PolitikaCHP'de kritik gün, 200 isim belirlenecekErdoğan'ın yerel seçim mesaisi yoğunlaşıyor, 50 şehirde miting yapacak - PolitikaErdoğan'ın yerel seçim mesaisi yoğunlaşıyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...