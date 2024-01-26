Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cameron, gün içerisinde Dışişleri Bakanı Fidan ile de görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi. Erdoğan, Cameron'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

BAKAN FİDAN İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliğindeki görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Orta Doğu’da kalıcı barış için Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerine de değinilmişti.

Cameron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirmişti.

Karadeniz'in güvenliğinin önemine de değinilen görüşmede iki bakan, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayii olmak üzere, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını da teyit etmişti.