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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı. Erdoğan, Putin'e Dağıstan'daki terör saldırılarını nefretle kınadı, Rus halkına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde Dağıstan'daki terör saldırılarını nefretle kınadı, Rus halkına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı. 

Görüşmede Cumhurbaşkanımız Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi."

Düzenleyen:  - Politika
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