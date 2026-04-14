Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da yeni seçilen Başbakan Peter Magyar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceğini, bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.

Seçilmiş Başbakan Magyar’ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu belirterek, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası