Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Nisan 2024 10:30 - Güncelleme: 10 Nisan 2024 10:33 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.