Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu: AK Parti 7, CHP 15 partiyi ziyaret edecek

Siyasi partiler bayramın ikinci günü bayramlaşacak. Bu kapsamda AK Parti 7, CHP ise 15 partiye bayram ziyaretinde bulunacak.

Ramazan bayramının ikinci gününde siyasi partilerin gelenekselleşen bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşecek. Partiler, hem ziyaretler için, hem de partilerine gelecek parti temsilcilerini karşılamak için heyetlerini belirledi.

Partilerin karşılıklı ziyaret programları da belli oldu.

CHP, 15 PARTİYİ ZİYARET EDECEK

Buna göre CHP, 15 siyasi partiye bayram ziyareti yapacak. CHP’nin bayramlaşma programı kapsamında Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığında, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Onur Topkül’den oluşan heyet, bayramlaşma için genel merkeze gelen parti temsilcilerini ağırlayacak. CHP’nin partilere yapacağı ziyaret heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Batuhan Cakcak’tan oluşacak.

CHP’nin ziyaret edeceği partiler arasında AK Parti, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, SP, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi yer alıyor.

CHP’ye bayram ziyaretinde bulunmak isteyen partiler ise AK Parti, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, SP, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi olarak açıklandı.

AK PARTİ, 7 PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

AK Parti’nin bayramlaşma programı kapsamında, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, MKYK Üyesi Kasım Bostan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Taha Kara’dan oluşan heyet, genel merkezde diğer partilerden gelen temsileri ağırlayacak. AK Parti, partileri ziyaret için iki ayrı heyet oluşturdu. Birinci ziyaret heyeti, MKYK Üyesi Hasan Sert, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sena Aktürk ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Derya Çıraklı’dan oluşacak. İkinci heyette ise Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Derya Öztekin ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Salih Aydın bulunacak.

AK Parti’ye bayram ziyareti yapacak partiler arasında CHP, MHP, Hür Dava Partisi, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP ve İyi Parti yer alıyor. AK Parti ise CHP, Hür Dava Partisi, BBP, İyi Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve DSP’yi ziyaret edecek.

DEM PARTİ'NİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

DEM Parti heyeti bayramın ikinci günü, Gelecek Partisi, CHP, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'ni ziyaret edecek. Ziyarete DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcıları Vezir Coşkun Parlak, Canan Çalağan ve PM üyesi Fatma Koçyiğit katılacak.

Aynı gün, Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça ve PM üyesi İhsan Seylan, Gelecek Partisi, CHP, Saadet Partisi ve DEVA Partisi heyetlerini DEM Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

MHP 4 PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

MHP’nin bayramlaşma programı kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ve MYK Üyesi Özgür Bayraktar, genel merkezde parti temsilcilerini ağırlayacak. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Fatih Çetinkaya’dan oluşacak heyet ise partileri ziyaret edecek.

MHP’yi, DSP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP ziyaret programına alırken, MHP ise DSP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP’yi ziyaret edecek.

İYİ PARTİ 10 PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

İyi Parti ise karşılıklı olarak Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, AK Parti, Milli Yol Partisi, BBP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve BTP ile bayramlaşacak.