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CHP, Hatay için 'tam kanunsuzluk' başvurusu yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
CHP, Hatay için &#039;tam kanunsuzluk&#039; başvurusu yapacak

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

YSK, Mazbatayı AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ün aldığı Hatay'da, CHP'nin seçimin yenilenmesi talebini reddetti. YSK'nin kararına ilişkin konuşan CHP lideri Özgür Özel, 'tam kanunsuzluk' başvurusu yapacaklarını dile getirerek, "Aradaki farktan çok ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan 15 kat fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmamış olması tam kanunsuzluktur" dedi.

Ramazan Bayramı'nı geçirmek için memleketi Manisa'da bulunan CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da seçimin yenilenmesi taleplerinin reddedilmesine ilişkin konuştu.

"Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurumuzu, Yüksek Seçim Kuruluna bizzat yapacağım" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Aradaki farktan çok ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan 15 kat fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmamış olması tam kanunsuzluktur. Çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken, rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur. Bütün bunlarla ilgili başvurumuzu bayramı takip eden ilk günlerde bizzat ben yapacağım. Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimali yoktur. Hatay seçimleri iptal olacaktır. Öngörülen tarihte yeniden yapılacaktır."

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri'nde Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk yüzde 44,48 oranında oy almış, CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise yüzde 44,05'te kalmıştı.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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