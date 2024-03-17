DEM Parti'nin Yenikapı'daki etkinliğinde skandal görüntü! Terörist ele başının posteri açıldı, gözaltılar var

Yerel seçimler hızla yaklaşırken CHP ile kent uzlaşısı adı altında ittifak kuran DEM Parti'nin Yenikapı'daki Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri açıldı. Polise mukavemet gösteren bazı kişiler gözaltına alındı.

Türkiye 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidiyor. Yerel seçimlere iki hafta gibi kısa bir süre kala CHP ile gizli ittifak kuran DEM Parti'den skandal görüntüler geldi. Terör örgütünün siyasi temsilcisi DEM Parti'nin Yenikapı'daki Nevruz etkinliğinde 25 yıl önce Türk askeri tarafından yakalanarak İmralı'ya hapsedilen terörist ele başı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.

DEM İSTANBUL ADAYINDAN "ÖCALAN" ÇAĞRISI

Etkinlikte konuşan DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Meral Danış Beştaş, “Biz diyoruz ki İmralı kapılarını açın, tecride son verin. Öcalan özgür olmalı. Nevruz özgürlüktür. Diyarbakır’da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz. Kendimize oy vereceğiz, partimiz etrafında kenetleneceğimizi her fırsatta söylüyoruz" dedi.

SKANDAL GÖRÜNTÜ

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Murat Çepni'nin seçim mesajları verdiği etkinlikte skandal görüntüler kaydedildi. Yenikapı'da gerçekleştirilen etkinlikte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri açıldı.

Etkinlikte aynı zamanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş lehine sloganlar atıldı.

GÖZALTILAR VAR

Etkinliğin ardından katılımcıların dağıldığı sırada polise mukavemet gösteren bazı kişiler gözaltına alındı.