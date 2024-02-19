DEM'li Pervin Buldan siyaseti bırakacağını açıkladı: Bir daha yanından geçmem

HDP eski Eş Genel Başkanı ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan siyaseti bırakacağını açıkladı. Buldan, "yanından köşesinden, bucağından geçmeyeceğim" dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu eski adıyla HDP yeni adıyla DEM Parti'de üst düzey görevlerde bulundan Pervin buldan siyaseti bırakacağını duyurdu. HDP eski Eş Genel Başkanı ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "yanından köşesinden, bucağından geçmeyeceğim" dedi.

BİR DAHA YANINDAN GEÇMEM

Bir televizyon programa katılan Pervin Buldan, milletvekilliği süresinin dolmasından sonra aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.

Buldan, “Milletvekilliğim bittikten sonra ben artık siyaseti de bırakacağım, hiçbir şekilde siyasetin yanından köşesinden, bucağından geçmeyeceğim” dedi.

"MÜCADELEMİ FARKLI ALANLARDA..."

Pervin Buldan sözlerine şöyle devam etti:

"Mücadele etmek farklı bir şey, elbette ki bu mücadele milletvekilliğinden ibaret değil, mücadelenin farklı yönleri farklı alanları vardır, bir yerinden tutarız. Bu mücadeleyi bırakmak bize yakışmaz elbette ama siyasi arenada değil tabii, onun dışında farklı mecralarda bir sürü alan var. insan hakları kurumları var. Bu kurumlardan bir tanesinde bu mücadeleye destek sunarım."