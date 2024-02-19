Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Politika > DEM'li Pervin Buldan siyaseti bırakacağını açıkladı: Bir daha yanından geçmem

    DEM'li Pervin Buldan siyaseti bırakacağını açıkladı: Bir daha yanından geçmem

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    DEM&#039;li Pervin Buldan siyaseti bırakacağını açıkladı: Bir daha yanından geçmem
    HDP, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    HDP eski Eş Genel Başkanı ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan siyaseti bırakacağını açıkladı. Buldan, "yanından köşesinden, bucağından geçmeyeceğim" dedi.

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu eski adıyla HDP yeni adıyla DEM Parti'de üst düzey görevlerde bulundan Pervin buldan siyaseti bırakacağını duyurdu. HDP eski Eş Genel Başkanı ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "yanından köşesinden, bucağından geçmeyeceğim" dedi.

    BİR DAHA YANINDAN GEÇMEM

    Bir televizyon programa katılan Pervin Buldan, milletvekilliği süresinin dolmasından sonra aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.

    Buldan, “Milletvekilliğim bittikten sonra ben artık siyaseti de bırakacağım, hiçbir şekilde siyasetin yanından köşesinden, bucağından geçmeyeceğim” dedi.

    "MÜCADELEMİ FARKLI ALANLARDA..."

    Pervin Buldan sözlerine şöyle devam etti:

    "Mücadele etmek farklı bir şey, elbette ki bu mücadele milletvekilliğinden ibaret değil, mücadelenin farklı yönleri farklı alanları vardır, bir yerinden tutarız. Bu mücadeleyi bırakmak bize yakışmaz elbette ama siyasi arenada değil tabii, onun dışında farklı mecralarda bir sürü alan var. insan hakları kurumları var. Bu kurumlardan bir tanesinde bu mücadeleye destek sunarım." 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    CHP yeniden aday göstermemişti! Şükrü Genç 'Evrakları hazırladım' diyerek bağımsız adaylığını duyurdu - PolitikaŞükrü Genç bağımsız adaylığını duyurduCHP'de Hatay gerilimi büyüyor! Lütfü Savaş bağımsız aday mı olacak? - PolitikaCHP'de Hatay gerilimi büyüyor! Lütfü Savaş bağımsız aday mı olacak?CHP'den resmi açıklama geldi! İstanbul Güngören ve Esenyurt adayları değişti - PolitikaEsenyurt ve Güngören adayları değiştiBBP'den 'Cumhur' fedakarlığı! Gemlik adayı AK Parti lehine çekildi - PolitikaBBP'den 'Cumhur' fedakarlığı!CHP lideri Özel Sarıyer'de yanlıştan mı dönüyor? Şükrü Genç, gelen aramayla kararını erteledi - PolitikaCHP lideri Özel Sarıyer'de yanlıştan mı dönüyor?Murat Kurum 650 bin konut vaadini hedef alan İmamoğlu'na cevap verdi: Bu konu siyaset üstü - Politika'Bu konu siyaset üstü'MHP, aday listelerini YSK'ye sundu - PolitikaMHP, aday listelerini YSK'ye sunduYunan medyasından övgü dolu sözler: Erdoğan güçlü bir aktör, Türkiye daha güçlü bir konuma geldi - PolitikaYunan medyasından Türkiye ve Erdoğan'a övgü dolu sözlerİBB İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı, göreve başladıktan 2 ay sonra istifa etti - PolitikaGöreve başlayalı 2 ay olmuştu, istifa ettiAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı - PolitikaZafer sonrası ilk ziyaret Erdoğan'a
    Sonraki Haber Yükleniyor...